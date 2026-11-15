Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nákup za 15 tisíc i setkání se skeptiky. Jak vypadá Sbírka potravin z pohledu dobrovolníka

Autor:
  11:42
Sledovat iDNES.cz na Googlu
25. dubna 2026 proběhne jarní kolo sbírky potravin.

25. dubna 2026 proběhne jarní kolo sbírky potravin. | foto: Sbírka potravin

Podzimní sbírka potravin. (24. listopadu 2024)
Podzimní sbírka potravin. (24. listopadu 2024)
Podzimní sbírka potravin. (24. listopadu 2024)
Z celkových 438 tun potravin a drogistického zboží, které darovali lidé o...
10 fotografií
Do nákupního košíku přihodí balíček těstovin, mléko nebo prací prášek. Pro někoho drobnost, pro jiného pomoc, která může rozhodnout o tom, co bude mít příští týden na stole. Podzimní Sbírka potravin znovu přilákala tisíce dárců. Redakce iDNES.cz proto oblékla zelenou zástěru a vyrazila pomáhat do jednoho ze zapojených obchodů v pražských Řepích.

U dobrovolnického stanoviště se během soboty střídaly dvě skupiny zákazníků. Jedni se zastavovali, ptali se, co je nejvíce potřeba, a přihazovali do připravených košů těstoviny, mléko nebo hygienické potřeby. Druzí myšlenku sbírky zpochybňovali. Nejčastěji se slovy, že sami potřebují pomoc a nikdo na ně nemyslí. Jako každý rok ale dorazili i zákazníci, kteří nevěří tomu, že vybrané potraviny se skutečně dostávají k lidem, kteří je potřebují.

Mezi těmi, kteří se rozhodli přispět, byla i sedmašedesátiletá důchodkyně Jarmila. Do Sbírky potravin se zapojuje pravidelně. Pokaždé se podle svých slov snaží nakoupit nejen trvanlivé potraviny, ale také drogerii. Její motivace přitom vychází z vlastní zkušenosti. „Vím, že to není moc, ale pokud to pomůže alespoň jednomu člověku, tak to má smysl. Sama jsem před pár lety potřebovala pomoc, takže vím, že sbírka funguje,“ svěřila se.

Začala sbírka potravin. Lidé mohou pomáhat v rekordním počtu prodejen

Zatímco někteří zákazníci darovali jednu nebo dvě položky ze svého nákupu, jiní se rozhodli pomoci ve výrazně větším rozsahu. Přibližně hodinu před koncem sbírky dorazil do obchodu v pražských Řepích muž, který nakoupil potraviny a drogerii za 15 tisíc korun.

„Vzal jsem od každého něco, těstoviny, mouky, mléka, oleje, prací prášky, mýdla a tak. Chtěl jsem to udělat už delší dobu, ale vyšlo mi to až letos,“ popsal muž, který si přál zůstat v anonymitě. Jeho nákup nakonec zaplnil tři plné nákupní koše.

Prázdné talíře mají ukázat, kam pomoc míří

Ne všichni zákazníci však nabídku pomoci přijímají. Stejně jako v předchozích letech se objevovali i lidé, kteří Sbírku potravin nepodporují. Nejčastěji argumentovali tím, že sami potřebují pomoc, ale žádné se jim nedostává. Další nejsou přesvědčeni o tom, že darované produkty opravdu míří k těm, kteří je potřebují.

Právě otázka, komu sbírka pomáhá a zda se pomoc dostane na správné místo, patří podle jejích organizátorů k nejčastějším. Letošní kampaň proto staví na příbězích konkrétních lidí, které představuje prostřednictvím takzvaných prázdných talířů. Jejich cílem je ukázat, že za nedostatkem jídla nestojí abstraktní statistiky, ale skutečné lidské osudy.

Nejvíce plýtvají jídlem mladí lidé, říká ředitelka potravinové banky

Jedním z nich je osmapadesátiletý Vladimír. Kvůli velkým dluhům musel zavřít svůj podnik a nyní se snaží závazky postupně splácet. „Bohužel některé měsíce nám doma chybí na jídlo,“ popsal.

Podobné příběhy podle České federace potravinových bank nejsou ojedinělé. Pod hranicí příjmové chudoby v Česku žije přibližně milion lidí, tedy zhruba desetina obyvatel. Nejohroženější jsou samoživitelé, neúplné rodiny s dětmi a osaměle žijící senioři. „Je to skrytý problém. Na člověku nepoznáte, jestli mu po zaplacení všech složenek zbude dost peněz,“ upozornila Romana Nýdrle ze Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Zapojili jste se do letošní Sbírky potravin?

Ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věra Doušová zároveň odmítla představu, že se lidé do nouze dostávají vlastní vinou. Často jde podle ní o lidi, kteří se ocitli v nečekané krizové situaci a potřebují rychlou pomoc. „Nekritizujme lidi, kteří jsou v nouzi, a pojďme jim všichni pomoci společně,“ vyzvala.

Pomoc nekončí jedním nákupem

Podle předsedy České federace potravinových bank Aleše Slavíčka je smyslem letošní kampaně právě ukázat, komu darované potraviny pomáhají. „Každá potravina, která je darovaná, a můžou to být jedny těstoviny, zaplní talíř nějaké rodině, která to potřebuje,“ uvedl.

Nedostatkem potravin u nás trpí hlavně jedna skupina lidí, pomoci může každý

Do letošního podzimního kola Sbírky potravin se zapojilo na šest tisíc dobrovolníků ve více než 3650 obchodech po celé republice. Kromě nákupů v kamenných prodejnách mohli lidé přispívat také prostřednictvím online sbírky.

Darované potraviny a drogerie následně putují do potravinových bank, které je distribuují prostřednictvím spolupracujících neziskových organizací lidem v nouzi. Nejde přitom jen o jednorázovou pomoc. Potravinové banky zásobují potřebné po celý rok.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?

Začátek konce. - Vše odstartoval 17. listopad. Na Albertově se sešli studenti...

Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy

Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...

Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Přijdou genocidy i ekocidy. Thunbergová na konferenci ostře zaútočila na lídry

Na klimatickou konferenci OSN, která se koná v Turecku, přicestovala i...

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová ve čtvrtek v turecké Antalyi na klimatické konferenci OSN obvinila politiky a šéfy korporací, že ztratili ze zřetele oběti zhoršující se klimatické...

Kdo chce Čechy na Ukrajině, může tam jít jako první, odmítl Okamura výtky opozice

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura ve Sněmovně (3. listopadu 2026)

Tématem úvodu Nedělní debaty na ČT se stala neúčast českých vojáků na spojeneckém cvičení v Polsku, které simuluje dohled nad budoucím mírem na Ukrajině. Zatímco někdejší premiér Petr Fiala (ODS) a...

15. listopadu 2026  12:40,  aktualizováno  13:02

Na Letnou přicházejí demonstranti. Cestu na protest komplikovala stržená trolej

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...

Pražská Letná se v neděli znovu promění v dějiště velkého protivládního protestu. Spolek Milion chvilek pro demokracii svolává demonstraci na obranu veřejnoprávních médií a očekává mimořádně vysokou...

15. listopadu 2026  8:13,  aktualizováno  12:55

Kanárské ostrovy pod invazí migrantů. Je tam největší nával za posledních šest let

Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu ve 14 lodích celkem 1488...

Na španělské Kanárské ostrovy dorazilo v sobotu ve 14 lodích celkem 1488 migrantů. Jde o nejvyšší počet za jediný den od listopadu 2020. Informovala o tom španělská námořní služba. Příliv migrantů ze...

15. listopadu 2026  12:44

Budovu v Praze po roce opět obsadili squateři. Policie zasáhla tentokrát hned

Na Praze 6 v Papírenské ulici v neděli dopoledne zasahují složky IZS proti...

Na Praze 6 v Papírenské ulici v neděli dopoledne zasahovaly složky IZS proti squaterům, kteří neoprávněně obsadili opuštěnou budovu. Dle mluvčího záchranné služby Karla Kirse zásah se obešel bez...

15. listopadu 2026  12:35,  aktualizováno  12:40

Profesionální štváči, říká Vondráček o Milionu chvilek. Rakušan na Letnou půjde

Schůze Sněmovny, 3. července 2026, Praha. Radek Vondráček (ANO).

Předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) označil v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News spolek Milion chvilek pro demokracii, který pořádá nedělní demonstraci na...

15. listopadu 2026  11:23,  aktualizováno  12:36

Maskoval se za sportovce. Lidem z tašek a batohů kradl peněženky, telefony či karty

Zloděj s potítky okrádal sportovce, teď má na rukou pouta

Kriminalisté dopadli osmatřicetiletého muže, který podle nich od poloviny července do poloviny září vykradl v Praze nejméně šestnáct objektů. Zaměřoval se především na sportovní haly, školy a stavby,...

15. listopadu 2026  11:59

Mladistvý se přiznal k vraždě seniorky, motivem byly peníze

ilustrační snímek

Královéhradečtí kriminalisté obvinili mladistvého z vraždy třiasedmdesátileté ženy ve Dvoře Králové nad Labem. Seniorka zemřela v nemocnici na následky sečných poranění, která utrpěla při pátečním...

15. listopadu 2026  11:53

Nákup za 15 tisíc i setkání se skeptiky. Jak vypadá Sbírka potravin z pohledu dobrovolníka

25. dubna 2026 proběhne jarní kolo sbírky potravin.

Do nákupního košíku přihodí balíček těstovin, mléko nebo prací prášek. Pro někoho drobnost, pro jiného pomoc, která může rozhodnout o tom, co bude mít příští týden na stole. Podzimní Sbírka potravin...

15. listopadu 2026  11:42

Zastavené tramvaje, evakuovaní lidé. Ulici v Liberci ochromil nález munice

ilustrační snímek

Čtrnáct lidí muselo v neděli ráno opustit svůj domov v ulici 1. máje v Liberci. Důvodem byl nález dělostřelecké munice. Zásah složek Integrovaného záchranného systému omezil dopravu, zhruba hodinu a...

15. listopadu 2026  11:07

Náladový Zelenskyj, puberťák Putin a podlézavý Trump. Biden vydává paměti

Bývalý americký prezident Joe Biden a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dovede být náladový, uvedl ve svých nových pamětech americký exprezident Joe Biden. Zelenskyj podle něj také nebyl tak vděčný, jak očekával. Zelenského z...

15. listopadu 2026  10:44

Dřívější nákupy a několik doručovacích špiček: co letos čeká Čechy do Vánoc

ilustrační snímek

Doručování balíků v rámci letošní předvánoční sezóny překoná podle kurýrních firem loňský rok a bude zřejmě rekordní. Češi letos začnou nakupovat dříve a doručování bude mít od poloviny listopadu do...

15. listopadu 2026  10:33

Dojemné gesto v Brně. Hvězda sci-fi seriálu odhalila fanynce tajemství z obálky

Herečka Amanda Tappingová na Comic-Conu Brno & Junior (14. listopadu 2026)

Historie se opakuje. Alespoň na Comic-Conu v Brně, který navštívila herečka Amanda Tappingová, představitelka Samanthy Carterové z amerického seriálu Hvězdná brána. Stejně jako jejího seriálového...

15. listopadu 2026  10:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.