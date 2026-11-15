Nákup za 15 tisíc i setkání se skeptiky. Jak vypadá Sbírka potravin z pohledu dobrovolníka

U dobrovolnického stanoviště se během soboty střídaly dvě skupiny zákazníků. Jedni se zastavovali, ptali se, co je nejvíce potřeba, a přihazovali do připravených košů těstoviny, mléko nebo hygienické potřeby. Druzí myšlenku sbírky zpochybňovali. Nejčastěji se slovy, že sami potřebují pomoc a nikdo na ně nemyslí. Jako každý rok ale dorazili i zákazníci, kteří nevěří tomu, že vybrané potraviny se skutečně dostávají k lidem, kteří je potřebují.
Mezi těmi, kteří se rozhodli přispět, byla i sedmašedesátiletá důchodkyně Jarmila. Do Sbírky potravin se zapojuje pravidelně. Pokaždé se podle svých slov snaží nakoupit nejen trvanlivé potraviny, ale také drogerii. Její motivace přitom vychází z vlastní zkušenosti. „Vím, že to není moc, ale pokud to pomůže alespoň jednomu člověku, tak to má smysl. Sama jsem před pár lety potřebovala pomoc, takže vím, že sbírka funguje,“ svěřila se.
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Začala sbírka potravin. Lidé mohou pomáhat v rekordním počtu prodejen
Zatímco někteří zákazníci darovali jednu nebo dvě položky ze svého nákupu, jiní se rozhodli pomoci ve výrazně větším rozsahu. Přibližně hodinu před koncem sbírky dorazil do obchodu v pražských Řepích muž, který nakoupil potraviny a drogerii za 15 tisíc korun.
„Vzal jsem od každého něco, těstoviny, mouky, mléka, oleje, prací prášky, mýdla a tak. Chtěl jsem to udělat už delší dobu, ale vyšlo mi to až letos,“ popsal muž, který si přál zůstat v anonymitě. Jeho nákup nakonec zaplnil tři plné nákupní koše.
Prázdné talíře mají ukázat, kam pomoc míří
Ne všichni zákazníci však nabídku pomoci přijímají. Stejně jako v předchozích letech se objevovali i lidé, kteří Sbírku potravin nepodporují. Nejčastěji argumentovali tím, že sami potřebují pomoc, ale žádné se jim nedostává. Další nejsou přesvědčeni o tom, že darované produkty opravdu míří k těm, kteří je potřebují.
Právě otázka, komu sbírka pomáhá a zda se pomoc dostane na správné místo, patří podle jejích organizátorů k nejčastějším. Letošní kampaň proto staví na příbězích konkrétních lidí, které představuje prostřednictvím takzvaných prázdných talířů. Jejich cílem je ukázat, že za nedostatkem jídla nestojí abstraktní statistiky, ale skutečné lidské osudy.
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Nejvíce plýtvají jídlem mladí lidé, říká ředitelka potravinové banky
Jedním z nich je osmapadesátiletý Vladimír. Kvůli velkým dluhům musel zavřít svůj podnik a nyní se snaží závazky postupně splácet. „Bohužel některé měsíce nám doma chybí na jídlo,“ popsal.
Podobné příběhy podle České federace potravinových bank nejsou ojedinělé. Pod hranicí příjmové chudoby v Česku žije přibližně milion lidí, tedy zhruba desetina obyvatel. Nejohroženější jsou samoživitelé, neúplné rodiny s dětmi a osaměle žijící senioři. „Je to skrytý problém. Na člověku nepoznáte, jestli mu po zaplacení všech složenek zbude dost peněz,“ upozornila Romana Nýdrle ze Svazu obchodu a cestovního ruchu.
Ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věra Doušová zároveň odmítla představu, že se lidé do nouze dostávají vlastní vinou. Často jde podle ní o lidi, kteří se ocitli v nečekané krizové situaci a potřebují rychlou pomoc. „Nekritizujme lidi, kteří jsou v nouzi, a pojďme jim všichni pomoci společně,“ vyzvala.
Pomoc nekončí jedním nákupem
Podle předsedy České federace potravinových bank Aleše Slavíčka je smyslem letošní kampaně právě ukázat, komu darované potraviny pomáhají. „Každá potravina, která je darovaná, a můžou to být jedny těstoviny, zaplní talíř nějaké rodině, která to potřebuje,“ uvedl.
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Nedostatkem potravin u nás trpí hlavně jedna skupina lidí, pomoci může každý
Do letošního podzimního kola Sbírky potravin se zapojilo na šest tisíc dobrovolníků ve více než 3650 obchodech po celé republice. Kromě nákupů v kamenných prodejnách mohli lidé přispívat také prostřednictvím online sbírky.
Darované potraviny a drogerie následně putují do potravinových bank, které je distribuují prostřednictvím spolupracujících neziskových organizací lidem v nouzi. Nejde přitom jen o jednorázovou pomoc. Potravinové banky zásobují potřebné po celý rok.