Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš. Chce ale vylepšit podmínky smlouvy

„Já tam určitě vidím velkou možnost vylepšit podmínky té smlouvy, hlavně z hlediska financování a samozřejmě z hlediska rozpočtování ohledně kurzových rozdílů. Na tom určitě budeme chtít popracovat a smlouvu vylepšit, protože projekt je v takovém stadiu, že musí pokračovat,“ uvedl premiér.
Čtyřiadvacet letounů F-35 má nahradit 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. O jejich pořízení rozhodla předchozí vláda Petra Fialy (ODS) v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu má Česko zaplatit 106 miliard korun. Další peníze si vyžádá například modernizace letecké základny v Čáslavi. Jde o nejdražší armádní nákup.
14. října 2025