Náklady na domácí zdravotní péči stouply. Pojišťovny vyplatily přes pět miliard

Náklady na domácí zdravotní péči za pět let do loňska stouply více než dvojnásobně, přibývá i pacientů, kteří ji využívají. Loni za ni zdravotní pojišťovny platily 5,5 miliardy, je pro ně levnější než pobyt v nemocnici. Jedna domácí sestra je v ČR průměrně asi na zhruba 3700 obyvatel, kapacity ale v některých regionech nejsou dostatečné. Řekli to ve čtvrtek zástupci zdravotních pojišťoven na odborné konferenci Home Care, kterou pořádá ministerstvo zdravotnictví s podporou Švýcarska.

Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Celkem bylo podle státního zástupce Miloše Klátika zadrženo 19 lidí. Zásah se týkal zakázek, které zadala VZP. (3. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Méně sester na počet obyvatel je podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) například kolem Prahy nebo v bývalých okresech Beroun, Rokycany nebo Pelhřimov. Více než průměr naopak na Jindřichohradecku, Tachovsku, Mladoboleslavsku, Příbramsku, Písecku, Teplicku nebo Ústecku.

„Z našeho pohledu je v současné době síť zajištěná, z pohledu budoucnosti zajištěná dostatečně není,“ řekl k tomu vedoucí oddělení ambulantních zdravotních zařízení VZP Miroslav Jankůj. Průměrně zaplatí za jednoho pacienta v domácí péči zhruba 30 tisíc korun ročně. Loni tuto péči čerpalo 115 tisíc pojištěnců VZP, průměrně měli 47 kontaktů za rok.

Podle predikce Českého statistického úřadu, kterou na konferenci prezentoval ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, se do roku 2040 zdvojnásobí počet obyvatel ČR starších 85 let, bude jich téměř 470 tisíc. Loni bylo pacientů, kteří potřebovali specializovanou geriatrickou péči, zhruba 75 tisíc. Za deset let jich přibylo skoro o polovinu. Mezi roky 2030 a 2040 bude nárůst o další třetinu. Lidí s vysokým počtem závislosti na péči bude v roce 2040 téměř 150 tisíc.

Náklady veřejného zdravotního pojištění budou příští rok celkově zhruba 563 miliard korun. Více než polovinu stojí péče v nemocnicích, domácí péče tvoří zhruba jedno procento. Péče sester v domácí péči zahrnuje například měření životních funkcí a monitorování zdravotního stavu, podávání léků včetně injekcí, převazy ran nebo edukaci pacientů a jejich rodin. Zhruba pětinu ceny jejich práce tvoří podle pojišťoven náklady na dopravu.

„Současný úhradový systém nepokrývá skutečné náklady na složitou, časově náročnou péči,“ řekla na konferenci předsedkyně Grémia managerů agentur domácí péče Lucie Jursíková Brožková. Podle průzkumu, který prezentovala, sestry tráví více než čtyři hodiny týdně papírováním a za problém považují také očekávání, že pacientům či rodinám jsou nonstop k dispozici na telefonu.

Podle pojišťoven i zástupců domácí péče není současný model plateb za jejich péči, který vychází z průměru na jednoho pojištěnce v péči, ideální. Podle Jankůje je ke zvážení platba paušálem za epizodu péče, případně hodnocení za výsledek či zlepšení nebo jejich kombinace.

Od ledna příštího roku se mění podmínky, za kterých je pacientovi předepisovaná konkrétní péče. Pokud lékař rozsah péče přesně neurčí, může být nově nastavená přímo domácí sestrou, pokud se zachová její účel.

