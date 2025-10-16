Nákazy AIDS přibývá i mezi heterosexuály. O viru ve svém těle nevědí, mnozí umírají

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Kamila Bendová
Česku se nedaří snižovat výskyt HIV infekce, naopak dlouhodobě roste počet lidí, u nichž tato infekce přeroste v AIDS. Už dávno přitom nejde jen o nákazu šířenou v homosexuální komunitě nebo mezi uživateli drog. Stále častěji jsou mezi infikovanými i ženy nebo „spořádaní“ heterosexuální muži.

„V posledních deseti letech se každoročně nakazí HIV okolo 250 osob. Příčinou je nedostatečná prevence, a to od osvěty a vzdělávání ve školách po nedostatečné testování. Na preventivní aktivity se vydává výrazně méně prostředků než v minulosti,“ řekl redakci iDNES Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a vedoucí HIV centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Virus HIV už v očích veřejnosti není smrtelné onemocnění jako v 80. a 90. letech. Paradoxně to však vede k podcenění rizika a menší motivaci se testovat

Libor Zámečníkprimář Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát

Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz došlo na poslední chvíli k rošádě: kvůli výroku Tomia Okamury o výměně policejního prezidenta by mělo...

Místo hvězd klíče. Michelin představil prvního hotelového průvodce, boduje i Česko

Po více než sto letech, kdy michelinské hvězdy určovaly kvalitu kulinářského zážitku, rozšířil uznávaný průvodce své hodnocení i na ubytovací služby. Letos poprvé tak představil Michelin Keys. Na...

16. října 2025

OSN chce globálně zdanit lidstvo, lodní dopravu má postihnout klimatická daň

Všechno je jednou poprvé, a tak se Organizace spojených národů v historické premiéře chystá zdanit lidstvo. Neuteče nikdo, protože i když moře je modré, nevyhne se mu zelená politika. Jde o...

16. října 2025

16. října 2025

Doručování zásilek drony v Česku se blíží. Další kroky jsou na řadě už za rok v létě

Už to budou čtyři roky, co přes Vltavu z pražských Modřan do Chuchle cestovalo za zákazníkem ukulele. Ovšem nikoli s klasickým kurýrem, ale zavěšené pod komerčně vyráběným dronem. Myšlenka doručování...

16. října 2025

Řidič osobáku vjel u Židněvsi do protisměru, po srážce s kamionem zemřel

Tragická nehoda se ve středu odpoledne stala na silnici I/16 u Židněvsi na Mladoboleslavsku. Podle policie řidič osobního vozu z dosud neznámých příčin vjel do protisměru, kde se střetl s nákladním...

15. října 2025  17:34,  aktualizováno  22:45

Letadlo s americkým ministrem obrany při návratu do USA muselo nouzově přistát

Letadlo s americkým ministrem obrany Petem Hegsethem muselo dnes nouzově přistát ve Velké Británii kvůli prasklině na čelním skle. Podle mluvčího Pentagonu jsou všichni cestující v pořádku a mimo...

15. října 2025  21:38

„Něco, co tu ještě nebylo.“ Marek Ztracený láká na největší koncert svého života

Zpěvák Marek Ztracený ve středu večer na svém facebookovém profilu fanouškům oznámil, že 7. srpna 2026 vystoupí v rámci koncertu na Letenské pláni. V příspěvku na sociální síti fanoušky láká na zcela...

15. října 2025  20:50

Americké dodávky Ukrajině bude platit už polovina zemí NATO. Vyslyšely Hegsetha

Více než polovina spojeneckých zemí oznámila, že se chce zapojit do iniciativy označované jako PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu, za které platí země Severoatlantické...

15. října 2025  15:22,  aktualizováno  20:39

Koalice zastaví růst odvodů OSVČ, zlevní elektřinu a odmítne emisní povolenky

První, co chce vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů změnit, jsou podle místopředsedkyně ANO, a zřejmě budoucí ministryně financí Aleny Schillerové, odvody na sociální pojištění. Po jednání, které...

15. října 2025  5:26,  aktualizováno  20:35

Odvolal Zelenskyj starostu Oděsy jen kvůli padělku? Ruský pas není pravý, míní média

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu zavedl v Oděse vojenskou správu a do jejího čela jmenoval dosavadního šéfa Dněpropetrovské oblasti Serhije Lysaka. Hlava státu o den dříve zbavila...

15. října 2025  20:06

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

15. října 2025

Švýcaři budou hlasovat o dani pro superboháče. Průzkumy naznačují, že neprojde

Už několik měsíců se ve Švýcarsku horlivě diskutuje o federální padesátiprocentní dani uvalené na bohaté. Z posledních průzkumů vyplývá, že tento návrh tamní voliči v referendu zřejmě nepodpoří....

15. října 2025

