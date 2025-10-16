„V posledních deseti letech se každoročně nakazí HIV okolo 250 osob. Příčinou je nedostatečná prevence, a to od osvěty a vzdělávání ve školách po nedostatečné testování. Na preventivní aktivity se vydává výrazně méně prostředků než v minulosti,“ řekl redakci iDNES Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a vedoucí HIV centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Virus HIV už v očích veřejnosti není smrtelné onemocnění jako v 80. a 90. letech. Paradoxně to však vede k podcenění rizika a menší motivaci se testovat