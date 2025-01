Zbavit se nájemníka, který neplatí nájem, anebo dokonce ničí vybavení, je pro pronajímatele často veliký problém. Pokud chtějí jít legální cestou, může trvat i řadu let, než se jich zbaví. Teď je ale šance, že by vlastníci mohli vystěhovat neplatiče rychleji, a to v řádu měsíců.