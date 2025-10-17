„V Česku je 176 000 dětí, které nedostávají žádné výživné. Pokud zahrneme i děti s nepravidelnou platbou, reálně jde až o 225 000 dětí, které by měly teoreticky nárok na náhradní výživné. Počet vyplácených dávek je tedy skutečně nižší, než se původně očekávalo, a systém je nedostatečný,“ říká Lenka Ranšová, ředitelka SOS výživné nadační fond, který pomáhá samoživitelům chybějící alimenty získat.
Neplacení alimentů přestane být od roku 2026 trestným činem a nebude se za něj chodit do vězení. „I ve vězení přitom může člověk pracovat a výživné platit,“ říká pravděpodobný budoucí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.