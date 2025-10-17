Čtvrt milionu dětí bez výživného. Získat ho je náročné, někdy se finančně nevyplatí

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tomáš Lánský
Měla to být velká věc: stát zaplatí matkám samoživitelkám nezaplacené alimenty a pak je sám vymůže na neplatičích. Po čtyřech letech existence ale institut náhradního výživného příliš nefunguje a čelí kritice. Počet matek, které o výživné stát žádají, je totiž hluboce za očekáváním. Aktuálně náhradní výživné vyplácí stát na 13 500 dětí. Těch, které by na něj ale skutečně měly nárok, je v Česku bezmála čtvrt milionu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„V Česku je 176 000 dětí, které nedostávají žádné výživné. Pokud zahrneme i děti s nepravidelnou platbou, reálně jde až o 225 000 dětí, které by měly teoreticky nárok na náhradní výživné. Počet vyplácených dávek je tedy skutečně nižší, než se původně očekávalo, a systém je nedostatečný,“ říká Lenka Ranšová, ředitelka SOS výživné nadační fond, který pomáhá samoživitelům chybějící alimenty získat.

Neplacení alimentů přestane být od roku 2026 trestným činem a nebude se za něj chodit do vězení. „I ve vězení přitom může člověk pracovat a výživné platit,“ říká pravděpodobný budoucí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Čtvrt milionu dětí bez výživného. Získat ho je náročné, někdy se finančně nevyplatí

Premium

Měla to být velká věc: stát zaplatí matkám samoživitelkám nezaplacené alimenty a pak je sám vymůže na neplatičích. Po čtyřech letech existence ale institut náhradního výživného příliš nefunguje a...

17. října 2025

Jak zařídit, aby mladí měli kde bydlet? Hlavně nedotovat hypotéky, radí experti

Premium

Problém s nedostupným bydlením zaplnil předvolební kampaně i volební programy mnoha kandidujících stran. „Bydlení je naše zbrojení,“ hlásaly plakáty SOCDEM s někdejší ministryní práce a sociálních...

17. října 2025

I malý stát může tvořit velké věci. Slovenský bar se vyšvihl mezi světovou elitu

Web The World’s 50 Best zveřejnil už posedmnácté žebříček nejlepších světových barů, mezi které se vůbec poprvé v historii zařadil slovenský podnik. „Je to historický moment pro slovenskou barovou...

17. října 2025

Už jsou názorově dvě Německa. Témata migrace a klimatu zemi ostře rozdělují

Premium

Němci sledují, jak se jejich společnost nesmiřitelně rozděluje. Mizí demokratická soudržnost. Potvrzuje to i čerstvá studie výzkumníků z Technické univerzity v Drážďanech, která zkoumala názory...

17. října 2025

Na trati u Hradce Králové srazil spěšný vlak člověka, provoz byl přerušen

Na železniční trati u Hradce Králové ve čtvrtek odpoledne zemřel člověk po střetu s projíždějícím vlakem. Provoz na místě byl po nehodě zastaven, uvedla mluvčí královéhradecké policie Martina...

16. října 2025  21:51,  aktualizováno  22:36

Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci abscesu na zádech

Bývalý prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v jedné z pražských nemocnic podstoupil akutní operaci. Měl hnisavý absces na zádech. Podle manželky Ivany Zemanové je jednaosmdesátiletý exprezident po...

16. října 2025  20:47,  aktualizováno  21:50

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po dnešním telefonátu...

16. října 2025  17:05,  aktualizováno  21:17

Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku

Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...

16. října 2025  21:06

Odložení kauz exkancléře Mynáře je definitivní, pomohla mu Zemanova slova

Odložení kauz Vratislava Mynáře spojených s jeho působením na postu kancléře bývalého prezidenta Miloše Zemana je definitivní. Nynější vedení prezidentské kanceláře neuspělo se stížností proti...

16. října 2025  20:07

Červená linie. Izrael dává potichu najevo, že s ministrem Turkem by měl problém

Premium

Izraelská vláda sice udržuje přátelské vztahy s mnoha kontroverzními evropskými politiky, s Filipem Turkem jako českým ministrem zahraničí by však měla problém. Židovský stát opatrně signalizuje:...

16. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Naděje pro děti se vzácným kožním onemocněním: na výzkum jde miliarda

Český fond LIFE BioCEEd chce investovat zhruba miliardu korun do vývoje genové terapie pro léčbu Nethertonova syndromu, což je vzácné kožní onemocnění postihující děti. Dosud na něj lék neexistuje....

16. října 2025  19:24

Epidemie žloutenky vyburcovala Česko. Očkovalo se dvakrát víc lidí než loni

Proti žloutence typu A lékaři letos očkovali více než 112 tisíc lidí, což je proti loňsku téměř dvojnásobek. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví (MZd). Česká lékařská společnost Jana Evangelisty...

16. října 2025  17:41,  aktualizováno  19:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.