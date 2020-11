Poslanci kývli na náhradní výživné pro děti, na něž se jeden rodič „vykašlal“

Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené děti schválili poslanci. Předpokládá, že by ho stát vyplácel za neplatiče alimentů. Když nebudou na dítě placeny alimenty, bude moci rodič, který peníze na dítě nedostává, podat návrh na exekuci. „Je to zákon, o kterém diskutujeme 15 let a pomůže 24 tisícům dětem ročně,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.