„Za 750 tisíc porodím vaše dítě.“ Jak v Česku funguje černý obchod s dětmi

Na webu bazos.cz je jednoduchý inzerát: Nabízím náhradní mateřství. Jsem žena, 37 let, nabízím donošení miminka. Viz SMS. Inzerentka s přezdívkou Anna tu ještě hledá pro sebe, manžela a šestnáctiletou dceru brigádu, prodává jízdní kola, shání svatební šaty, ale nabízí i inkontinenční vložky, shání patrovou postel nejlépe s dovozem, ložní prádlo či povlečení „od dobré duše“, hračky po dětech či oblečení, které by někdo daroval třeba za sladkosti, staré dveře do bytu a další věci. Není pochyb: potřebuje peníze.

Soudy při řízení o osvojení toto náhradní mateřství tolerují, dosud neexistuje jediné rozhodnutí soudu, který by řekl, že náhradní mateřství je nezákonné.