Už jen s europoslankyní Nagyovou. Soud oddělil Babišovu část kauzy Čapí hnízdo

Autor: ,
  12:07aktualizováno  12:15
Městský soud v Praze vyloučil k samostatnému řízení část kauzy Čapí hnízdo, která se týká premiéra Andreje Babiše (ANO). Kvůli rozhodnutí Sněmovny o nevydání k trestnímu stíhání u něj nyní nelze v trestním řízení pokračovat. Uvedl to soudce Jan Šott, jehož soudní senát se případem zabývá. U druhé obviněné, europoslankyně za ANO Jany Nagyové, nařídil soud hlavní líčení, termín neuvedl.
Premiér Andrej Babiš

Premiér Andrej Babiš | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

U Vrchního soudu v Praze pokračuje kauza Čapí hnízdo. Šéf ANO Andrej Babiš a...
Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové...
U Vrchního soudu v Praze pokračuje kauza Čapí hnízdo. Šéf ANO Andrej Babiš a...
Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...
87 fotografií

„Zdejší soud dnes rozhodl o vyloučení trestní věci obviněného Ing. Babiše k samostatnému projednání, neboť v řízení proti němu nelze pokračovat a musí nadále zůstat přerušeno z důvodu rozhodnutí Poslanecké sněmovny o jeho nevydání k trestnímu stíhání,“ sdělil Šott.

Vládní koalice podržela Babiše i Okamuru, nevydala je k trestnímu stíhání

„Ve vztahu k obviněné Ing. Nagyové bude řízení pokračovat, přičemž ve věci je nařízeno hlavní líčení. Pokud jde o termín hlavního líčení, nepovažoval by však soud za korektní o něm informovat média předtím, než se jej dozví obžalovaná či než bude termín zřejmý z veřejné databáze,“ doplnil soudce. Termín jednání zatím v soudní databázi dostupný není.

Babiš a jeho někdejší poradkyně Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Europoslankyně je obžalovaná z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiš pak z pomoci k oběma trestným činům.

Vrchní soud zrušil osvobozující rozsudek v kauze Čapí hnízdo kvůli chybným důkazům

V řízení proti Babišovi nelze pokračovat po dobu trvání jeho nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát, a tedy také imunitu, i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.

Vrchní soud dopsal rozhodnutí o Čapím hnízdě: Babiš spáchal dva trestné činy

Premiér své stíhání dlouhodobě označuje za účelové a politicky motivované. Poslanecká sněmovna o jeho nevydání rozhodla minulý týden ve čtvrtek hlasy všech přítomných koaličních poslanců. Babiš poslance o nevydání požádal. Imunita se v minulosti řešila i v případě Nagyové, která ji získala zvolením do Evropského parlamentu (EP). Europoslankyni však EP loni v dubnu imunity zbavil.

5. března 2026
Vstoupit do diskuse (55 příspěvků)

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Policie už zná násilníky z bitky v lesoparku, vypátrala je za čtyři hodiny

ilustrační snímek

Pražští policisté vypátrali skupinu mladíků, kteří v lesoparku v Modřanské rokli napadli, zkopali a zfackovali dvaadvacetiletého muže. Útok si natočili na mobil a záběry následně zveřejnili na...

12. března 2026  10:59,  aktualizováno  12:34

„Zázrak“ v poušti. Údolí smrti ožilo, po letech ho pokryl koberec květů

Koberec květin Desert Gold během fenoménu „superbloom“ podél Badwater Road v...

V americkém národním parku Death Valley na hranicích Kalifornie a Nevady letos rozkvetly rozsáhlé pouštní louky, což přilákalo tisíce turistů a fotografů. Jedno z nejsušších a nejteplejších míst na...

12. března 2026  12:34

Saltem přes kapotu a střechu až na zem. Policie ukázala záběry nehod s motorkáři

Policie upozorňuje na více motorkářů na silnicích, zveřejnila videa z nehod

Videa srážek motorkářů z automobily zveřejnili jihomoravští policisté jako varování s přicházející motorkářskou sezonou. Jen za první březnový týden se v Česku staly čtyři nehody, při nichž zemřeli...

12. března 2026  12:21

Už jen s europoslankyní Nagyovou. Soud oddělil Babišovu část kauzy Čapí hnízdo

Premiér Andrej Babiš

Městský soud v Praze vyloučil k samostatnému řízení část kauzy Čapí hnízdo, která se týká premiéra Andreje Babiše (ANO). Kvůli rozhodnutí Sněmovny o nevydání k trestnímu stíhání u něj nyní nelze v...

12. března 2026  12:07,  aktualizováno  12:15

KOMENTÁŘ: Novou zelenou úsporám jsme zachránili, píše Babiš

Premiér Andrej Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)

Kvůli nezodpovědnému plánování na ministerstvu životního prostředí pod vedením Petra Hladíka hrozilo, že Nová zelená úsporám zůstane bez peněz a skončí. Nakonec jsme program zachránili, píše v...

12. března 2026  11:59

Změna zjednoduší odpisy, menší spolky už nebudou muset vést účetnictví

Přímý přenos
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslanci podpořili v prvním čtení nový zákon o účetnictví, který má zjednodušit podnikům a podnikatelům odpisy i možnost účtovat ve více funkčních měnách. Návrh také ruší pro malé neziskové...

12. března 2026  6:05,  aktualizováno  11:48

Na poosmé to vyšlo. Majetkový úřad prodal Národní dům na Vinohradech

Národní dům na Vinohradech

Pražský Národní dům na Vinohradech se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na osmý pokus podařilo prodat. Zájemce v elektronické aukci, která skončila ve čtvrtek, nabídl za...

12. března 2026  11:08,  aktualizováno  11:42

Čínská armáda nečekaně zastavila lety kolem Tchaj-wanu. Analytici netuší proč

Čínská vojenská stíhačka J-11 letí nad Tchajwanským průlivem poblíž okresu...

Po celé roky čínská armáda nechávala přelétat své vojenské letouny prakticky denně v blízkosti Tchaj-wanu. Na konci února s tím ale na téměř dva týdny prakticky přestala a analytici netuší proč,...

12. března 2026  11:42

Když mohou útočit USA a Izrael, proč ne Rusko nebo Čína? ptá se Sanders

Bernie Sanders (25. února 2026)

Nezávislý senátor za americký stát Vermont Bernie Sanders zveřejnil prohlášení, ve kterém kritizuje útoky Spojených států a Izraele na Írán. Označil je za úsilí o rozvrat mezinárodního práva,...

12. března 2026  11:33

Hnutí STAN kritizuje, že se vláda odmítá bavit s poslanci o cenách pohonných hmot

První místopředseda STAN Lukáš Vlček, poslanykyně Pavla Pivoňka Vaňková a...

Hnutí STAN kritizuje, že se vláda odmítá bavit s poslanci o tom, jak bude reagovat na rostoucí ceny pohonných hmot po útoku USA a Izraele na Írán a krizi na Blízkém východě. „Ptáme se vlády České...

12. března 2026  11:20,  aktualizováno  11:31

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Český lev 2026: kdy a kde sledovat přímý přenos a kde vidět nominované filmy

Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.

Slavnostní udílení 33. ročníku výročních cen Český lev se uskuteční v sobotu 14. března 2026. Letošní ročník provází hned několik zásadních změn – tou nejviditelnější je přesun z tradičního Rudolfina...

12. března 2026  11:25

Prazdroj prodal meziročně méně piva. Největší pokles zaznamenal u čepovaného

ilustrační snímek

Plzeňský Prazdroj loni v Česku prodal 7,17 milionu hektolitrů piva, meziročně o dvě procenta méně. Prodeje negativně ovlivnilo především chladné počasí během léta i dlouhodobě klesající spotřeba v...

12. března 2026  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.