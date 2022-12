Fér by bylo: Staráš se o své zdraví? Plať méně, říká šéf nemocnice Sohlich

Jak dostat víc peněz do zdravotnictví? Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby si lidé mohli za lepší péči připlatit, pokud by o ni měli zájem. Ředitel nemocnice v Hranicích Eduard Sohlich však v takzvaných nadstandardech žádnou zlatou žílu nevidí.

Určitě jste zaznamenal návrh ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který chce do hry vrátit takzvané nadstandardy, možnost zaplatit si v některých případech kvalitnější péči. Cílem je zajistit víc peněz do zdravotnictví. Co si o tom myslíte?

Pokud by nadstandardy byly zavedeny, týkaly by se jen menší části výkonů, nikdy by neměly tak velký objem, aby se projevily v přísunu peněz pro nemocnice. A není to realistická myšlenka, protože by vedla k dvojkolejnému zdravotnictví. Není možné, tedy možné to je, ale není morální, aby jedna skupina obyvatelstva byla léčena lepšími metodami než skupina druhá. Byla by to rána do principu solidarity zdravotní péče, alespoň ve střední Evropě, nemluvím o anglosaských zemích.