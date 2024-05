Kloubní náhrada ano, komplexní pojištění ne, míní poslanci o nadstandardu

Poslanec Miloslav Janulík (ANO) tvrdí, že nadstandardní zdravotní péče má být vyřešená už dávno. „Nějakou formu možností nadstandardní zdravotnické jsme se snažili nastavit už před deseti lety, dodnes se to nikam nehnulo. Můžeme se srovnávat třeba s Rakouskem, kde je to, že si člověk připlatí, za lepší služby naprosto běžné a bylo už tehdy. Komerční pojišťovny jsou na to připravené, politici vlastně tolik dělat nemusí,“ soudí.

„Zaráží mě, že člověk, který například už v padesáti potřebuje kloubní náhradu, se musí spokojit s levným kloubem hrazeným pojišťovnou, nebo si musí zaplatit dražší protézu, ale k tomu i pobyt v nemocnici, ten samotný úkon a tak dál. Pojišťovna mu nedá nic. Kdyby si mohl doplatit třeba třicet tisíc rozdíl, určitě to hodně lidí udělá, ale nějakých tři sta už dá málo kdo,“ dodal Janulík.

Podle Ivety Štefanové (SPD) naopak nemůže být o nadstandardu řeč. „Nacházíme se v době nekomfortu. Máme problém poskytnout i běžnou péči. Primárně se musíme bavit o tom, abychom dokázali lidem zajistit tu. Nemá smysl bavit se o nadstandardu,“ říká.

V konkrétních případech si nadstandard představit umí. „Chybí nám legislativní zajištění toho, aby si lidé mohli připlatit například za dražší ortopedickou náhradu. Bojím se ale, že lidé, kteří by měli nadstandardní pojištění, by odsouvali ošetření těch, kteří mají zaplacený standard. Mohlo by dojít ke znevýhodnění těch, kteří si nepřiplatí,“ strachuje se Štefanová.

„Postupovala bych ale velice opatrně v tom, aby se nerozboural systém, který je funkční. Je nutné definovat ten standard, což je náročné. Šla bych cestou, kde by se u konkrétních zákroků dalo povolit například právě doplacení rozdílu za dražší protézu,“ doplnila poslankyně.

S podobným postupem souhlasí Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS). „Nějaký typ připojištění je určitě namístě, máme něco takového nachystaného, je ale třeba, aby tady byla shoda s opozicí, protože je nesmysl zavádět něco, co příští vláda okamžitě zruší. Teď uvažujeme o tom, že by se mělo zavést dobrovolné připojištění. V první fázi je možné to udělat například přesně pro ortopedické náhrady,“ vysvětlila situaci.

V komplexním připojištění vidí problém i Jan Kuchař (STAN). „Pokud se budeme bavit o celkové zdravotní péči a ne o velice konkrétních úkonech, je to rázem mnohem složitější. Jak bude fungovat nadstandard třeba v případě preventivní péče? Když nám uteče ze státních pojišťoven do soukromých a bude vznikat smlouva mezi mnou jako klientem a pojišťovnou, a ne mezi mnou a zdravotním systémem?“ zamýšlí se.

Miloslav Janulík (ANO) říká, že pojišťovny by si měly připojištění řešit samy. „Trh by běžel sám, pokud by pojišťovny dostaly alespoň malý prostor. Zdravotní systém bez možnosti nadstandardu není solidarita ale zbojnictví, když bohatý člověk, který platí pojistné stropy skončí na stejném pokoji s člověkem, který je v insolvenci a na dávkách,“ myslí si člen sněmovního zdravotního výboru.

Nastavení takového prostoru je podle místopředsedy výboru Toma Philippa (KDU-ČSL) problematické. „Samozřejmě to, že si někdo může připlatit dražší kloub, by mělo být v pořádku. Ale je to složité, protože když se udělá malá skulinka, bůhví jak to dopadne. Zkusilo se to u zubařů a teď tu máme obrovskou nedostupnost, kdy vlastně není možné sehnat stomatologa na pojišťovnu. Přesto e jich máme relativně hodně, pak se nám tu děje to, že jim stačí pracovat pět hodin denně a další pacienty nepotřebují,“ upozornil.