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Orlík „vyschnul“. Vodu ve Vltavě začaly poprvé v historii doplňovat Slapy

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  20:41aktualizováno  20:52
Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)

Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu...
Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)
Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)
Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)
152 fotografií
Orlická přehrada v pátek kvůli extrémnímu hydrologickému suchu začala snižovat odtok. Hladina v ní klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět jen stejné množství vody, které do ní přitéká, což je nyní zhruba 15 metrů krychlových za sekundu. Do Vltavy v Praze ale poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu.
Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)
Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu klesla hladina o více jak deset metrů. (29. srpna 2026)
Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)
Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)
152 fotografií

„Hladina vodní přehrady Orlík byla podkročena na kótu 334, 59 metrů nad mořem,“ sdělila pro iDNES.cz v pátek krátce před 21. hodinou mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.

Povodí Vltavy poprvé v historii využije zásobní prostor slapské přehrady, která vodu v řekách doplní, doplnila mluvčí.

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„Vltavská kaskáda při letošním suchu plní svůj hlavní účel, a tím je nadlepšování dolního toku Vltavy a Labe. Akumulovaná voda z nádrží vltavské kaskády zlepšuje průtok Vltavy. Z Vodního díla Vrané stále odtéká 40 metrů krychlových za sekundu, které jsou potřebné pro ředění vyčištěných odpadních vod, vodárenské odběry a vodní a na vodu vázaný ekosystém,“ uvedla Mertl.

Bez zvyšování průtoku vodou z nádrží Orlík a Slapy by se průtok Vltavy v Praze nyní pohyboval pouze kolem deseti až 15 metrů za sekundu.

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