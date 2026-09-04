Orlík „vyschnul“. Vodu ve Vltavě začaly poprvé v historii doplňovat Slapy

„Hladina vodní přehrady Orlík byla podkročena na kótu 334, 59 metrů nad mořem,“ sdělila pro iDNES.cz v pátek krátce před 21. hodinou mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
Povodí Vltavy poprvé v historii využije zásobní prostor slapské přehrady, která vodu v řekách doplní, doplnila mluvčí.
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„Vltavská kaskáda při letošním suchu plní svůj hlavní účel, a tím je nadlepšování dolního toku Vltavy a Labe. Akumulovaná voda z nádrží vltavské kaskády zlepšuje průtok Vltavy. Z Vodního díla Vrané stále odtéká 40 metrů krychlových za sekundu, které jsou potřebné pro ředění vyčištěných odpadních vod, vodárenské odběry a vodní a na vodu vázaný ekosystém,“ uvedla Mertl.
Bez zvyšování průtoku vodou z nádrží Orlík a Slapy by se průtok Vltavy v Praze nyní pohyboval pouze kolem deseti až 15 metrů za sekundu.