Kolaps, kvůli kterému lékaři odhalili Lence Kadeřábkové nález na mozku, přišel nečekaně. Po okamžitém převozu do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a magnetické rezonanci se ukázalo, že jde o glioblastom 4. stupně. Lékaři tehdy odhadovali, že Lence zbývá rok až 18 měsíců života. Žena podstoupila několikahodinovou operaci, při které se nádor podařilo odstranit.
Do sbírky pro Lenku můžete přispět ZDE.
A začala léčba. Žena prošla radioterapií a chemoterapií. Pak přišla naděje na vyléčení v podobě metody Tumor Treating Fields (TTF) pomocí přístroje Optune od firmy Novocure. Jde o neinvazivní terapii, pacienti dostanou přístroj, který nosí na hlavě. Ten vysílá střídavý elektrický proud do buňky, která tak ztrácí schopnost se dělit.
Metoda TTF vytváří střídavé elektrické pole o nízké intenzitě přímo uvnitř nádoru, což vyvolává působení fyzikálních sil na elektricky nabité buněčné složky. Jedním z průkopníků metody je klinický neurolog Josef Vymazal, který je primářem Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce.
Lenka Kadeřábková už přístroj na hlavě nosí pět měsíců a výsledky zatím ukazují, že metoda funguje. „Osm měsíců od operace máme potvrzení, že je manželka naprosto zdravá. Veškerá vyšetření jsou v pořádku. Dokonce jí jako jedinému pacientovi po této diagnóze a operaci vrátili řidičský průkaz,“ říká její manžel Martin Kadeřábek. „Lékaři tomu nechtějí věřit a říkají, že to je zázrak,“ dodává.
Nádor se často vrací
Vyhráno ale stále nemá. Glioblastom se bez léčby u většiny pacientů zhruba po půl roce vrací. Nádor je navíc natolik agresivní, že při diagnóze mnohým zbývá zhruba jen rok života. Metoda TTF jej ale může výrazně prodloužit a jak dokazuje nejen případ Lenky Kadeřábkové, může také zabránit vzniku dalších nádorů. „Je natolik silná, že je přesvědčená, že se jí nádor v životě nevrátí. Myslím, že i to pomáhá,“ míní Kadeřábek.
Léčba stojí 600 tisíc korun na měsíc. Lékaři doporučují terapii podstoupit alespoň na rok. Ideálně by ale měla být doživotní, a to právě kvůli možnému návratu nádoru. Kadeřábkovi proto nejprve sháněli peníze sami, například pomocí veřejné sbírky na platformě Donio. Pojišťovna léčbu v té době nehradila, to se ale 1. října změnilo.
Podmínky jsou striktní. Pacienti musí být starší 18 let, mít kompletně odoperovaný nádor a musí být bez známek recidivy. Další podmínkou také je, že musí jít o pacienty s prvním nádorem. Ačkoliv Lenka Kadeřábková všechny tyto podmínky splňuje, pojišťovna její léčbu hradit nechce.
Lidé pomáhají ve sbírce
Pojišťovna i odvolání, a to i přes doporučující zprávy ošetřujících lékařů. „V lékařských zprávách se hovoří, že jsem vhodný pacient pro tento typ léčby, ale vyjádření lékařských odborníků pro pojišťovnu asi nic neznamenají. Je to jenom další důkaz neochoty zdravotních pojišťoven tuto léčbu pacientům hradit,“ uvedla Lenka začátkem listopadu ve zprávě na Doniu.
„Nezbývá tedy než se začít ze zdravotní pojišťovnou soudit, ale to je v našem soudním systému na roky a tolik času já skutečně nemám,“ dodala.
Kadeřábkovi o pomoc na platformě Donio požádali v dubnu. Od té doby jim lidé poslali přes 9,5 milionu korun. Do požadovaných jedenácti tak zbývá už jen 1,5 milionu korun. Přispělo už přes 16 tisíc a další stále přibývají. Jeden z nich dokonce v úterý poslal částku 200 tisíc korun.
„Hned po ránu do sbírky přispěl anonymní dárce dosud nejvyšším darem od jejího založení. Dobrosrdečný člověče, mockrát děkuji a nikdy ti nezapomenu,“ napsala poté Lenka Kadeřábková na Doniu.