Hrady a zámky se opět otevírají. Na které z nich se dosud nemohlo, ale teď ano

Robert Oppelt
  8:38
Duben otevírá brány hradů a zámků. Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková v rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, v čem bude letošní sezona mimořádná. Bohatý program je připraven i na Velikonoce. Otevřou se nové okruhy a návštěvníci se mohou podívat na dva hrady, které dosud nikdy nebyly veřejnosti přístupné.
Naděžda Goryczková

Horní a Dolní Zámek, Bečov nad Teplou
Unikátní relikviář svatého Maura v zámku Bečov nad Teplou
Křivoklát
Věž Jakobínka nabídne ze svého ochozu krásný výhled.
Kam letos návštěvníky pozvete?
V letošní sezoně bych především pozvala na hrad Bečov. Proběhla unikátní dlouhodobá obnova hradu, poprvé v historii hrad zpřístupníme veřejnosti. Projekt jsme začali už v roce 2010. Za tento projekt a příkladnou prezentaci hradu získal Národní památkový ústav cenu Europa Nostra. Tehdy jsem se zavázali, že areál obnovíme konzervační metodou, zpřístupníme ho veřejnosti a budeme zde i provozovat edukační prohlídky. Toto všechno se po 15 letech podařilo naplnit, takže jsem velmi ráda. Otevíráme 1. května a myslím si, že se to setká s velkým zájmem návštěvníků.

Dostanou se návštěvníci i do hradní kaple, pod kterou byl ukryt legendární relikviář svatého Maura?
Samozřejmě že se návštěvníci dostanou i do kaple, kterou jsme také obnovili, zrestaurovali a částečně zakonzervovali.

To je úžasný příběh, jak vévoda Jindřich Beaufort-Spontin ukryl svůj největší poklad, relikviář a přidal k němu i lahve s vínem a doufal, že se pro ně někdy vrátí...
Relikviář už je dlouho vystavený, ale od příštího roku bychom rádi ještě připravili i prezentaci o těch unikátních vínech, která byla nalezena spolu s relikviářem svatého Maura pod podlahou kaple. Dokonce zjistili, ze kterých sklepů víno pochází, ty sklepy dodnes ve Francii existují a podařilo se nám domluvit přešpuntování, překorkování těchto historických lahví. Mají status památky, musíme o ně pečovat.

Kdy začíná hlavní sezona?
Ve čtvrtek 2. dubna. Začínáme tradičně velikonočním programem. Hrady a zámky mají připravenou sváteční výzdobu, jarmarky, řemeslné dílny i speciální prohlídky a program pro rodiny s dětmi. Vloni během čtyř velikonočních dnů navštívilo památky více než 164 tisíc lidí. Velikonoční slavnosti s jarmarkem se uskuteční například na Křivoklátu, velké velikonoční trhy připravili na Sychrově. Tradiční ukázky pletení pomlázek nabídnou na Konopišti, ale je toho mnohem víc.

Sezona začíná i na Křivoklátu, kde před pár dny skončilo natáčení show Zrádci. Nevěnujete jim nějaký okruh?
To je na panu kastelánovi a věřím, že on s tím pracovat bude, stejně tak jako pracuje jeho kolegyně na Troskách s počítačovou hrou Kingdom Come. Myslím si, že je na místě využít i takových populárních záležitostí k tomu, abychom kulturní dědictví a památky, které spravujeme, přiblížili hlavně mladým návštěvníkům. Od pátku 3. dubna do neděle 5. dubna si můžou lidé sami projít celý hrad bez průvodce. Nejen prohlídkovou trasu, ale právě i ochoz na hradbách, kam se běžně nechodí a kde vídají Zrádce.

Mluvila jste o Bečově, ale poprvé se lidé podívají také na Horní zámek na Rožmberku.
Převzali jsme ho od České pošty. Budeme se ho snažit hned zpřístupnit veřejnosti, letos jsme připravili výstavu, která se bude věnovat historii toho areálu. Konečně je areál hradu a zámku spojený a můžeme s ním začít koncepčně pracovat.

Pokračuje i projekt o šlechtě. O čem bude letos?
Bude to Šlechta na cestách. Železnice a parníky v 19. století s rozvojem dopravy otevřely šlechtě cestu do světa. Zkrátily se vzdálenosti a šlechta mohla vyjet do severní Afriky, na Blízký nebo Dálný východ, třeba do Japonska. Trofeje obohatily interiéry a v každém zámku najdete něco, co pochází z jejich cest. Třeba na Horšovském Týně připomeneme rodinu Coudenhove-Kalergi. Hrabě Jindřich působil jako diplomat v Japonsku a našel si tam manželku. A její příběh je úžasný, první Japonka v Čechách.

Hrady a zámky jsou i na televizních obrazovkách. Sledujete seriál Skryté skvosty?
Teď běží už třetí řada, ohlasy máme silné po celou dobu, a to je důvod, proč v tom pokračujeme. Jistě to není jenom tématem, ale i díky skvělému průvodci Jaroslavu Pleslovi, který má památkové objekty rád, někde působil jako průvodce, a dokonce měl snahu být i kastelánem. První díl byl o Lipnici, další zavede na Březnici. A když mluvíme o Lipnici, hrad má novou střechu ze štípaného šindele, úžasná ukázka nádherného řemesla.

Státní rozpočet je letos napjatý. Projeví se to nějak na návštěvnickém provozu vámi spravovaných památek?
Děláme všechno pro to, aby se to návštěvníků nedotklo. Naším cílem je zajistit provoz a komfort pro návštěvníky tak, aby mohli opravdu bez jakýchkoliv problémů procházet našimi areály, měli zpřístupněné naše interiéry. Aby to bylo možné, zvedáme u některých památek vstupné v průměru asi o 20 korun.

Jaká bude letos největší investice památkového ústavu?
Naší největší investicí je oprava pražské Invalidovny, 2,15 miliardy korun na stavební obnovu je zajištěno z Národního kulturního dědictví a momentálně jsme ve fázi výběru dodavatele stavby. Pokud dokončíme výběr letos na podzim, tak pevně věřím, že na přelomu let 2029 až 2030 Invalidovnu otevřeme veřejnosti.

