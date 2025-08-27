Jak objevit superschopnosti dětí. Umíme je najít pomocí softwaru, říká psycholožka

Šárka Portešová | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Silvie Králová
  20:00
Poradny v Česku zachytí zhruba tisíc nadaných dětí základních škol ročně. Podle statistik by jich ale mělo být až dvacetkrát více. Čím to? Je těžké je odhalit, protože pro ně mnohdy platí řada paradoxů. Mohou být pomalé, dělat triviální chyby a mít špatnou paměť. Rozpoznat takové děti dnes může být o dost snadnější, o což usiluje psycholožka Šárka Portešová.

Portešová a její tým z Katedry psychologie brněnské Masarykovy univerzity vyvinuli světově unikátní systém Invenio, jenž pomáhá objevovat schopnosti dětí pomocí počítačové hry. „Nadání není jen jedno číslo, které jednou změříme, a pak už jen čekáme, až se stane něco úžasného. Je to proces celoživotního utváření,“ říká odbornice, jež se věnuje problematice nadaných dětí.

Co je na tématu nadaných dětí „nejproblematičtější“? Není nadané dítě spíše výhra a radost?
Největší problém je změnit představu, jakou o nadání společnost má. Jak sama říkáte, máme pocit, že je to výhra, mít takové dítě. Často se s tím názorem setkáváme u učitelů: „Je přece úžasné, když dítě vše rychle chápe, vše mu jde, snaží se, je motivované, má samé jedničky, nic nepotřebuje, pro učitele je to radost a zároveň méně práce.“ Realita však bývá úplně jiná.

V České republice je na základních školách identifikováno zhruba tisíc dětí s nadáním. Jenže my víme, že by jich mělo být 20 až 30 tisíc.

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Jak objevit superschopnosti dětí. Umíme je najít pomocí softwaru, říká psycholožka

