Přehlížení géniové ve škole bojují s ústrky. Co může nadaným dětem pomoci

Sbírají ceny. Darja Klementová zazářila v soutěži Česká hlavička coby středoškolačka. Jan Hrebík zase v březnu získal Cenu prezidentky University College Dublin za mimoškolní aktivity. | foto: /archiv Jana HrebíkaProfimedia.cz

Markéta Lankašová
  17:00
Číst se naučila už ve čtyřech letech, o rok později propadla fascinaci lidským tělem, po nástupu do první třídy ostatním dětem nadšeně vykládala o kostech. A používala při tom latinské názvosloví. Příběh české studentky však také ukazuje, že nadané děti často procházejí školami bez pochopení. Co jim může pomoci?

