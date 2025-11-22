Darja Klementová patří mezi mimořádně nadané děti, které své vrstevníky v některých znalostech a přemýšlení o světě předčí o parník. „Když ostatní slabikovali první slova, já jsem si pod lavicí četla z vlastní knížky. Učitelky to nerady viděly, bojovaly jsme spolu. A já se nudila. Od učitelů jsem necítila podporu, abych se mohla rozvíjet a víc se dozvídat. Měli mě za drzou nebo zlobivou,“ vzpomíná Klementová, dnes studentka experimentální molekulární biologie.
Anonymně si žáci posteskli, že školy neberou ohledy na doporučení z poraden a dětem neumožňují dělat nic navíc ani ve vlastních cvičebnicích.