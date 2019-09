Za byt na Hradčanech sedm tisíc. Klausova nadace platí nájemné pod cenou

Nadační fond ve vile sídlí od dubna. Podle Seznamu smlouvu za Pražský hrad podepsal kancléř Vratislav Mynář a platí do roku 2026.

Částku 7 030 korun měsíčně zástupce realitních kanceláří považují za nízkou. „Optimální nájemné by se mělo pohybovat od 21 000 do 24 000 korun. Když jsme pronajímali byt o stejné rozloze na Loretánském náměstí, tak jsme dali měsíční nájemné ve výši 25.000 korun plus energie,“ uvedla mluvčí Next reality group Soňa Puchmertlová.

I přes výhodný nájem si nadace ale pohoršila, předtím sídlila v Prezidentském domku přímo na Pražském hradě, přičemž nájemné činilo pouhých 500 korun ročně, uvedly Seznam Zprávy. „Výše nájemného nám hradní správa nabídla, z naší strany se nejednalo o žádné smlouvání,“ namítá ředitelka Nadačního fondu Livie a Václava Klausových Kamila Kryštofová.

Mluvčí hradní správy David Šebek řekl, že cena byla stanovena dohodou a správa přihlédla k tomu, že se jedná o neziskovou organizaci. „Při sjednávání výše nájemného Správa Pražského hradu vždy přihlíží k účelu a podmínkám nájmu, přičemž jednotlivé případy jsou posuzovány individuálně,“ uvedl Šebek.