Miliardovou kauzou Opencard manipuloval sám soudce. Padlo trestní oznámení

Podle fondu se tak Sotolář měl svým jednáním dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a padělání a pozměnění veřejné listiny.

Z protokolů z hlavního líčení a z nahrávek jeho průběhu podle protikorupčního fondu plyne, že někdo záměrně zkresloval protokoly z výslechů obžalovaných i svědků v neprospěch stíhaných politiků.

V trestním oznámení se mimo jiné píše: “Nutno zdůraznit, že kromě manipulace s obsahem protokolů o hlavním líčení, pokud jde o výpovědi svědků a zástupců znaleckých ústavů, došlo i k zásadní manipulaci s protokolem obsahujícím výpověď obžalovaného RNDr. Tomáše Hudečka, kde soudce nejen, že podstatnou část jeho výpovědi vypustil, ale také mu vložil do úst něco, co obžalovaný RNDr. Tomáš Hudeček nikdy neuvedl.“

Podle NFPK je tato manipulace nebezpečná zejména proto, že tuto zkreslenou výpověď soudce následně použil ve svém rozsudku jako jeden z hlavní argumentů pro odsouzení Hudečka.

“V tomto případě, docházelo k pozměňování protokolů o tom co řekli a neřekli svědci, ale i obvinění, před trestním Senátem Alexandra Sotoláře. Vzápětí soudce Alexandr Sotolář takto pozměněných, respektive zfalšovaných citací jednotlivých obžalovaných a svědků využil v odsuzujícím rozsudku, proti těmto osobám,“ uvedl analytik Nadačního fondu proti korupci Ondřej Závodský.

Adresátem trestního oznámení je Městské státní zastupitelství v Praze.



Kárná žaloba na Sotoláře

Už loni v listopadu podal předseda pražského městského soudu Libor Vávra kárnou žalobu Sotoláře, a to kvůli jeho postupu v kauze. Vávrovi vadí, že Sotolář nerespektoval názor nadřízeného soudu nebo dezinterpretoval některé důkazy.

Soudci vytýká, že jako předseda senátu zasahoval do některých částí protokolů a upravoval je tak, že neodpovídaly průběhu hlavního líčení, a způsobil tak mimo jiné několikaměsíční průtahy. Na to upozornili ve svém odvolání sami obžalovaní a opakovaně to konstatoval i vrchní soud.

Případ Opencard se týká kontraktů s tehdejším vlastníkem práv k zamýšlené multifunkční kartě opencard, firmou Haguess. Pražští radní je v dubnu 2012 jednomyslně schválili poté, co jim je doporučila hodnotící komise. Podle státního zástupce tím Haguess neoprávněně zvýhodnili. Obžalovaní vinu odmítají. Poukazují na to, že projekt opencard byl dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak.

Ten odebral Sotolářovi případ v létě kvůli nerespektování pokynů odvolacího senátu. Sotolář v kauze dvakrát uznal bývalého pražského primátora Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) a další radní vinnými z porušování povinností při správě majetku, vrchní soud ale oba jeho rozsudky zrušil.

Vávra sám navrhoval, aby Nejvyšší správní soud zbavil Sotoláře funkce předsedy soudního senátu, a to natrvalo. Jde o druhé nejpřísnější kárné opatření, které zákon zná. Soudcům lze za kárné provinění uložit také důtku, snížení platu nebo v nejzávažnějších případech odvolání z funkce soudce.

Ale I kárný soud by mohl věc postoupit orgánům činným v trestním řízení.

Sotolářův senát uložil obviněným loni v prosinci stejné tresty jako v září 2016 – tříletou podmínku bývalé radní pro informatiku Evě Vorlíčkové a šéfovi magistrátních informatiků Janu Teskovi, dvouletou podmínku Hudečkovi a někdejšímu radnímu pro dopravu Josefu Noskovi.

Sotolář tehdy uvedl, že při druhém projednání věci „neshledal důvody pro jakoukoliv změnu skutkových zjištění“. Hlavní líčení stihl za jediný den. Obvinění verdikt přijali s hlasitě projevovanou nevolí. Pro Vorlíčkovou bylo rozhodnutí soudu směšné, Nosek proces označil za „absurdní divadlo“ a Hudeček Sotoláře přirovnal ke komunistickému prokurátorovi a soudci Josefu Urválkovi.

Kauzu Opencard nyní převzala Sotolářova kolegyně Denisa Durdíková.