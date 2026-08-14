Cena Václava Havla nezanikne. Pořadatelství se chopí dvě nadace

Příprava na udělení ceny podle nich pokračuje nezávisle na někdejší Havlově knihovně, která po smrti bývalého prezidenta v roce 2011 stála u zrodu lidskoprávní ceny s jeho jménem. „Nové uspořádání garantuje plnou kontinuitu mezinárodního závazku i vysoký etický a profesionální standard celého projektu,“ doplnili.
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Knihovna koncem července oznámila, že se na organizaci ceny podílet nehodlá, protože nemůže používat jméno exprezidenta v názvu projektu. Spoluzakladatelka knihovny Dagmar Havlová v červnu odvolala souhlas k užívání Havlova jména knihovnou. Havlová a Nadace Vize 97 následně ale uvedly, že cenu za lidská práva chtějí zachovat.
„Chceme, aby zůstala významnou mezinárodní cenou a aby se pozornost soustředila na odvážné lidi, kteří chrání lidskost, důstojnost a její práva. Odkaz mého manžela si zaslouží klidný a důvěryhodný rozvoj, zvláště v roce, kdy si připomínáme 90 let od jeho narození,“ citovali zástupci nadace Havlovou.
Na harmonogramu předávání ceny pro letošní rok se podle nových spoluorganizátorů nic nemění. Program zahájí první zasedání poroty, které bude na přelomu srpna a září a z něhož vzejdou tři finalisté. Následné zasedání poroty koncem září vybere laureáta a zveřejní jeho jméno. Cyklus vyvrcholí 30. září mezinárodní konferencí k poctě laureáta, která se bude konat tradičně v Praze, doplnili zástupci nadací.
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Cena Václava Havla za lidská práva vyzdvihuje mimořádný počin v ochraně lidských práv v Evropě i mimo ni. Je spojená s odměnou 60 tisíc eur (zhruba 1,5 milionu korun). Loni cenu získal ukrajinský novinář Maksym Butkevyč, vězněný v Rusku. Před ním se nositelkou ceny stala pozdější laureátka Nobelovy ceny za mír, bojovnice za politickou svobodu a práva občanů Venezuely María Corina Machadová. V roce 2023 Cenu Václava Havla obdržel britsko-indický spisovatel Salman Rushdie.