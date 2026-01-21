Nadace Evy Pavlové představila nový projekt. Pomůže samoživitelům

Autor:
  11:51
Nadace Evy Pavlové, manželky prezidenta Petra Pavla, představila ve středu projekt na podporu samoživitelek a samoživitelů. „Je dobré přinášet pozitivní zprávy,“ řekla na tiskové konferenci Pavlová. Projekt je zaměřený na bezplatnou právní pomoc ohledně takzvané rozvodové novely.

Manželka prezidenta republiky Eva Pavlová představila ve středu v rezidenci v Královské zahradě na Pražském hradě společně se zástupci organizace Fandi mámám a spolku Vindica projekt MÁŠ NA TO.

Nově nabízí v jednotlivých krajích bezplatnou právní pomoc samoživitelkám a samoživitelům v oblasti rodinného práva v souvislosti se změnami po takzvané rozvodové novele.

Výstava Předjaří: Prchavé existence v Empírovém skleníku Pražského hradu za účasti Evy Pavlové, manželky prezidenta republiky. (6. března 2025)
Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijal končícího polského prezidenta Andrzeje Dudu. (7. července 2025)
Prezidenta Pavla do Vatikánu doprovodila i první dáma Eva. (19. ledna 2026)
Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna 2026)
25 fotografií

Bezpečný přístup k právní pomoci

Podle Pavlové se změnou novely vyvstala celá řada otázek. „V každém regionu jsme proto vyhledali advokáty a advokátky, kteří se specializují na rodinné právo,“ uvedla.

„Pomáhat je potřeba všude. Věnovali jsme se také duševnímu zdraví, to je podpůrné téma, kterým se zabýváme,“ popsala Pavlová další projekt. „Je potřeba, aby se k sobě lidé chovali hezky,“ vzkázala.

Střídavá a výlučná péče o děti končí kvůli „nálepkování“ rodičů. Nově je rovnocenná

Advokáti zapojení do projektu MÁŠ NA TO mají pomáhat zejména s orientací v rozvodovém řízení dle rozvodové novely, s novou úpravou péče o nezletilé děti, s otázkami výživného a také s doporučením dalších právních či navazujících kroků.

Cílem projektu je zajistit samoživitelům bezpečný přístup k právní pomoci, posílit jejich právní jistotu a předejít situacím, kdy rodiče zůstávají na složité právní otázky sami.

Advokátky ze spolku Vindica na tiskové konferenci podotkly, že rodiče často nemají informace či spolu nejsou ochotni komunikovat. Pomoc však nebude sloužit pro rodiče, kteří chtějí například podat trestní oznámení jeden na druhého. Ty právníci odkážou případně na někoho jiného, kdo by mohl v dané věci poradit.

Ruší střídavou péči, zjednoduší rozvod. Jak občanský zákoník mění rozvody a výživné

„Výhodou pro samoživitele bude, že právní pomoc mohou čerpat osobně, nebo konzultaci mohou provést i online,“ řekla advokátka z Vindica.

Samoživitelé se mohou obrátit na advokáty prostřednictvím různých organizací, které jsou zveřejněny na webu nadace Evy Pavlové.

„Změny nepřinesou dětem nic dobrého“

Novela občanského zákoníku přináší několik klíčových změn v oblasti rozvodů, péče o děti a vymáhání výživného. Tyto změny byly přijaty s cílem snížit počet konfliktů mezi rodiči, zjednodušit rozvodový proces a zajistit finanční stabilitu dětí po rozvodu.

Jenže novela je mnohdy cílem kritiky. Advokátka Hana Kuncová, která se rodinnému právu věnuje přes 25 let, v rozhovoru pro iDNES.cz před časem řekla, že novela nepřinese dětem moc dobrého.

„Ruší se označení výlučná a střídavá péče. Budeme mít jen jeden pojem: péče obou dvou rodičů. Což neznamená, že snahou je, aby se oba rodiče podíleli na péči rovným dílem. Soud může rozhodovat i o nerovnoměrné péči a za určitých okolností i o péči jednoho rodiče, musí to však řádně odůvodnit, pokud není dohoda rodičů,“ uvedla advokátka v rozhovoru s tím, že výsledkem by měl být jeden rozsudek.

Rozvodová novela nepřinese dětem moc dobrého. Nastane problém, říká advokátka

„Což dětem neprospěje, protože to bude negativně ovlivňovat jejich psychický stav, hlavně nezletilých ve věku patnáct plus,“ varovala s tím, že většina toho, co se zavádí už se dalo řešit pomocí jiných nástrojů a na základě judikatury Ústavního soudu. „Nová úprava se nelíbí nikomu, kdo se zabývá rodinným právem,“ upozornila Kuncová. Zároveň dodala, že se rodičům v soudním řízení zvýší náklady.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Eva Pavlová, projekt

Nejčtenější

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Nahá diplomacie. Finský prezident láká Trumpa na jednání do sauny

Donald Trump a Alexander Stubb během hraní golfu na Floridě (29. března 2025)

Finská láska k saunování se v tamním prezidentovi Alexanderu Stubbovi nezapře. Aktuální vášnivou situaci kolem správy Grónska by se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem rád probral právě v sauně.

21. ledna 2026  11:58

Nadace Evy Pavlové představila nový projekt. Pomůže samoživitelům

Výstava Předjaří: Prchavé existence v Empírovém skleníku Pražského hradu za...

Nadace Evy Pavlové, manželky prezidenta Petra Pavla, představila ve středu projekt na podporu samoživitelek a samoživitelů. „Je dobré přinášet pozitivní zprávy,“ řekla na tiskové konferenci Pavlová....

21. ledna 2026  11:51

Kdo zapálil shořelou restauraci v Lazníkách policisté nevypátrali, případ odložili

Požár v obci Lazníky na Přerovsku zničil opravenou hospodu.

Kriminalisté odložili kauzu rozsáhlého požáru restaurace v Lazníkách na Přerovsku. Případ z konce roku 2024 vyšetřovali pro podezření z poškození cizí věci, pracovali s verzí úmyslného zapálení. Oheň...

21. ledna 2026  11:49

VIDEO: Absolutní nirvána! Polární záře zaskočila i zkušeného pozorovatele

Českou oblohu rozzářila polární záře. (19. ledna 2026)

Polární záře, která v pondělí v noci rozehrála barevné divadlo na obloze, zaskočila i vedoucího planetária v liberecké iQlandii Martina Gembece. Z Jizerských hor nafotil a natočil sérii snímků....

21. ledna 2026  11:48

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

21. ledna 2026  11:46

Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest

Muž u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z vraždy prostitutky. (6....

Za vraždu prostitutky v Hradci Králové z předloňského listopadu dnes Vrchní soud v Praze snížil Tomáši Suchánkovi trest z 18 let na 13,5 roku vězení. Obžaloba muže vinila ze zvlášť surové a trýznivé...

21. ledna 2026  11:45

Opozice se spojila na podporu Grónska. Slabý premiér a jeho vláda mlčí, řekl Hřib

Grónskou vlajku si vyvěšují lidé i na balkonech. (14. ledna 2026)

Opoziční strany spojily síly na podporu Grónska a evropských spojenců v NATO. Největší ostrov světa je autonomní součástí Dánska, pro USA ho chce získat prezident Donald Trump, a to i hrozbou...

21. ledna 2026  10:50,  aktualizováno  11:39

Senát vybírá kandidáty na ombudsmana. Bude jednat i o Ukrajině a ruské hrozbě

Přímý přenos
Jednání Senátu o zákonu o zbraních 6. března 2024

Volba kandidátů na funkci ombudsmana zaměstnala Senát. Do druhého kola volby postoupili zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková...

21. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  11:35

Jízda po chodníku a na červenou. Policie naháněla řidiče, pasažér z auta vyskočil

Řidič zběsile ujížděl i po chodníku, neměl řidičák

Ve zběsilou honičku se změnil pokus pražských strážníků zastavit muže podezřelého ze spáchání přestupku. Ten jim však začal ujíždět. Za svůj úprk stihl napáchat několik prohřešků a po nabourání...

21. ledna 2026  11:33

I autorce Gerty Schnirch z toho zatrnulo. Série podle románu Kateřiny Tučkové je tu

Z natáčení filmu Gerta Schnirch

Společnost HBO uvede začátkem února filmovou adaptaci románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. Dvoudílná minisérie režiséra Tomáše Mašína vypráví příběh dívky Gerty, jejíž poklidné mládí padne za oběť...

21. ledna 2026  11:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zhluboka se nadechněte, kvůli Grónsku se nehněvejte, vybízí Trumpův ministr Evropu

Sledujeme online
Americký ministr financí Scott Bessent ve švýcarském Davosu na výročním...

Americký ministr financí Scott Bessent ve středu vyzval evropské představitele, aby se kvůli Grónsku vyvarovali impulzivního hněvu a počkali na argumenty prezidenta Spojených států Donalda Trumpa.

21. ledna 2026  11:17

Z bioplynové stanice unikly tisíce kubíků tekutého hnojiva, hasiči postavili hráze

Hasiči zasahují u uniklého digestátu z bioplynové stanice v Dobrušce. (21....

Z bioplynové stanice v Dobrušce na Rychnovsku ve středu ráno uniklo asi 5000 metrů krychlových tekutého hnojiva. Hasiči postavili provizorní hráze z hlíny a povodňových pytlů, aby se takzvaný...

21. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.