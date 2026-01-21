Nadace Evy Pavlové představila nový projekt. Pomůže samoživitelům

Manželka prezidenta republiky Eva Pavlová představila ve středu v rezidenci v Královské zahradě na Pražském hradě společně se zástupci organizace Fandi mámám a spolku Vindica projekt MÁŠ NA TO.
Nově nabízí v jednotlivých krajích bezplatnou právní pomoc samoživitelkám a samoživitelům v oblasti rodinného práva v souvislosti se změnami po takzvané rozvodové novele.
Bezpečný přístup k právní pomoci
Podle Pavlové se změnou novely vyvstala celá řada otázek. „V každém regionu jsme proto vyhledali advokáty a advokátky, kteří se specializují na rodinné právo,“ uvedla.
„Pomáhat je potřeba všude. Věnovali jsme se také duševnímu zdraví, to je podpůrné téma, kterým se zabýváme,“ popsala Pavlová další projekt. „Je potřeba, aby se k sobě lidé chovali hezky,“ vzkázala.
Advokáti zapojení do projektu MÁŠ NA TO mají pomáhat zejména s orientací v rozvodovém řízení dle rozvodové novely, s novou úpravou péče o nezletilé děti, s otázkami výživného a také s doporučením dalších právních či navazujících kroků.
Cílem projektu je zajistit samoživitelům bezpečný přístup k právní pomoci, posílit jejich právní jistotu a předejít situacím, kdy rodiče zůstávají na složité právní otázky sami.
Advokátky ze spolku Vindica na tiskové konferenci podotkly, že rodiče často nemají informace či spolu nejsou ochotni komunikovat. Pomoc však nebude sloužit pro rodiče, kteří chtějí například podat trestní oznámení jeden na druhého. Ty právníci odkážou případně na někoho jiného, kdo by mohl v dané věci poradit.
„Výhodou pro samoživitele bude, že právní pomoc mohou čerpat osobně, nebo konzultaci mohou provést i online,“ řekla advokátka z Vindica.
Samoživitelé se mohou obrátit na advokáty prostřednictvím různých organizací, které jsou zveřejněny na webu nadace Evy Pavlové.
„Změny nepřinesou dětem nic dobrého“
Novela občanského zákoníku přináší několik klíčových změn v oblasti rozvodů, péče o děti a vymáhání výživného. Tyto změny byly přijaty s cílem snížit počet konfliktů mezi rodiči, zjednodušit rozvodový proces a zajistit finanční stabilitu dětí po rozvodu.
Jenže novela je mnohdy cílem kritiky. Advokátka Hana Kuncová, která se rodinnému právu věnuje přes 25 let, v rozhovoru pro iDNES.cz před časem řekla, že novela nepřinese dětem moc dobrého.
„Ruší se označení výlučná a střídavá péče. Budeme mít jen jeden pojem: péče obou dvou rodičů. Což neznamená, že snahou je, aby se oba rodiče podíleli na péči rovným dílem. Soud může rozhodovat i o nerovnoměrné péči a za určitých okolností i o péči jednoho rodiče, musí to však řádně odůvodnit, pokud není dohoda rodičů,“ uvedla advokátka v rozhovoru s tím, že výsledkem by měl být jeden rozsudek.
„Což dětem neprospěje, protože to bude negativně ovlivňovat jejich psychický stav, hlavně nezletilých ve věku patnáct plus,“ varovala s tím, že většina toho, co se zavádí už se dalo řešit pomocí jiných nástrojů a na základě judikatury Ústavního soudu. „Nová úprava se nelíbí nikomu, kdo se zabývá rodinným právem,“ upozornila Kuncová. Zároveň dodala, že se rodičům v soudním řízení zvýší náklady.