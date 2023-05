To ne my, to ODS, bránil se poslanec. A neříkejte mi, kdo mi vynadá, dodal

„Vláda jednoznačně řekla, že dvě třetiny úspor budou výdaje a třetina daně,“ řekl Nacher. Bernard na to uvedl, že představa jeho hnutí je jiná. Za největší prohřešek minulé vlády Bernard považuje zrušení superhrubé mzdy. Na tomto kroku se v roce 2020 podíleli strany ANO, ODS a SPD.

„Vláda vlastně porušila všechno, co lidem slibovala. Je to neuvěřitelné. Členové pětikoalice říkali, že budou kompetentní. Teď tu kompetenci všichni vidí v přímém přenose, jak vláda mění priority a návrhy skoro denně. Zejména zástupci ODS a koalice Spolu ještě před časem říkali, že nebudou zvyšovat daně. Ten balíček je ale v zásadě postavený na zvyšování daní,“ kritizoval Nacher v pořadu 360° CNN Prima NEWS.

Bernard ale prohlásil, že on a jeho straničtí kolegové své postoje a představy o konsolidaci veřejných financí nezměnili. Bernard také v debatě řekl, že určité výroky padly od ministra financí Zbyňka Stanjury popřípadě od premiéra Petra Fialy, tedy politiků ODS. Zástupci této strany se naopak hájí tím, že během jednání museli uzavřít mnoho kompromisů.

„Neříkejte, kdo za co mi vynadá. Nevím, za co by mi kdo vynadal. Já tady říkám neustále pravdu,“ odpověděl pak také Bernard v emoční debatě na Nacherovovo varování.

Nacher již v dubnu kritizoval návrh ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS na úpravu sazeb DPH. Podle Nachera vyšší sazby automaticky nezaručí také vyšší výběr. Zvýšení sazby odmítl například u vodného a stočného.

Bernard ve studiu uvedl, že za největší „superhrubku“ považuje zrušení superhrubé mzdy. Na tomto kroku se koncem roku 2020 podíleli zákonodárci z hnutí ANO, ODS a SPD.