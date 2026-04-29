Nacher: Česká televize je na hraně kodexu. Baxa varuje před maďarskou cestou

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Vládní plán na zrušení koncesionářských poplatků a přesun financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vyvolal ostrý střet v duelu Rozstřelu na iDNES.cz. Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) hájil změnu jako spravedlivější a efektivnější model, bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) naopak varoval před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií. Spor se vyostřil i kvůli tomu, jak sama Česká televize o poplatkové debatě informuje.

Rozstřel

Budoucnost financování veřejnoprávních médií rozděluje veřejnost i politiky a potvrdil to i duel Rozstřelu na iDNES.cz, kde se střetli v ostré debatě místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) a bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Diskuse se vedla nejen o samotném rušení koncesionářských poplatků, ale i o tom, zda změna neotevírá cestu k politickému ovládnutí médií veřejné služby.

Nacher: Neútočíme na ČT

Nacher odmítl, že by plán vlády znamenal útok na nezávislost České televize či Českého rozhlasu. „To, že se financování přesune pod státní rozpočet, automaticky neznamená větší vliv politiků. Pokud chcete změnit výši peněz pro Českou televizi, musíte stejně jako dnes změnit zákon. Ten proces je úplně stejný,“ argumentoval.

Hosty pořadu Rozstřel DUEL jsou bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) a poslanec Patrik Nacher (ANO). Tématem pořadu jsou koncesionářské poplatky.
Hosty pořadu Rozstřel DUEL jsou bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) a poslanec Patrik Nacher (ANO). Tématem pořadu jsou koncesionářské poplatky.
Hosty pořadu Rozstřel DUEL jsou bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) a poslanec Patrik Nacher (ANO). Tématem pořadu jsou koncesionářské poplatky.
Hosty pořadu Rozstřel DUEL jsou bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) a poslanec Patrik Nacher (ANO). Tématem pořadu jsou koncesionářské poplatky.
14 fotografií

Podle něj je současný systém poplatků přežitý a nespravedlivý. Kritizoval zejména to, že jej platí prakticky všechny domácnosti bez ohledu na reálnou spotřebu obsahu. „V praxi už skoro neexistuje někdo, kdo by poplatek neplatil. To pak není poplatek, ale fakticky další daň, akorát neefektivně vybíraná,“ uvedl.

Zároveň hájil návrh osvobodit od placení poplatků seniory nad 75 let. „Je nefér, že skupina, která tvoří asi devět procent populace, se podílí na výběru poplatků zhruba z pětadvaceti procent. To je disproporce, kterou chceme řešit,“ řekl.

Baxa: Hrozí politizace médií

Baxa však označil vládní návrh z dílny ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé sobě) za zásadní ohrožení současného modelu. „Ruší se nezávislé financování médií veřejné služby. Poplatky jdou dnes přímo České televizi a Českému rozhlasu. Ve chvíli, kdy peníze začne přerozdělovat stát, je to dramatická změna systému,“ varoval.

Právě v tom podle něj spočívá riziko postupné politizace veřejnoprávních médií. „Kdysi se něco podobného odehrálo v Maďarsku a po čase to vedlo k tomu, že tam veřejnoprávní média fakticky přestala být veřejnoprávními,“ prohlásil.

Nacher takové srovnání odmítl jako strašení. Výraznou část debaty následně zabrala jeho kritika samotné České televize. Nacher tvrdí, že veřejnoprávní televize při informování o vlastním financování překračuje hranici své role.

ČT na hraně kodexu?

„Česká televize je na hraně svého kodexu, když se sama tak intenzivně věnuje otázce poplatků. Kodex říká, že nemá využívat vysílání k prosazování vlastních institucionálních zájmů,“ prohlásil místopředseda Sněmovny za Hnutí ANO.

Podle něj věnovala televize debatě o poplatcích neúměrný prostor. „Vyjel jsem si pořady za poslední dva týdny a množství debat, reportáží a komentářů k tomuto tématu je obrovské. Když to srovnám s jinými kauzami, ten nepoměr je zjevný,“ řekl.

Baxa vidí zásadnější problém ve snaze vlády měnit systém bez širší odborné shody. „V řadě evropských zemí se podobné reformy připravovaly roky. Tady ministr kultury přišel s návrhem několik měsíců po volbách a bez skutečné odborné debaty.“

Ostrý spor se vedl o možné omezení rozsahu vysílání. Baxa varoval, že pokud se výnos veřejnoprávních médií sníží, jak předpokládá nový zákon, musí to nutně dopadnout na jejich produkci. „Jestli se škrtne přes miliardu korun, tak ta služba prostě nebude stejná jako dnes. Něco zmizí,“ uvedl.

Nacher připustil, že změny mohou vést i k přehodnocení toho, co má veřejnoprávní televize vysílat. „Je legitimní otevřít debatu o redefinici veřejné služby. Dnes je mediální svět úplně jiný než v roce 1991. Máme internet, komerční televize, streamovací platformy. Ne všechno, co platilo tehdy, musí platit i dnes,“ řekl.

Opozice už avizovala, že bude návrh ve Sněmovně tvrdě blokovat. Bývalý ministr kultury z ODS v Rozstřelu potvrdil, že se jeho strana chystá na obstrukce: „Takovou věc ještě Sněmovna nezažila,“ prohlásil Baxa k tomu, co opozice chystá.

Nacher: Česká televize je na hraně kodexu. Baxa varuje před maďarskou cestou

Vysíláme
Hosty Rozstřelu DUELU jsou Patrik Nacher /ANO/, poslanec, místopředseda...

Vládní plán na zrušení koncesionářských poplatků a přesun financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vyvolal ostrý střet v duelu Rozstřelu na iDNES.cz. Místopředseda Sněmovny...

29. dubna 2026

