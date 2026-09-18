Nový náčelník generálního štábu si založil účet na X, Řehka měl zákaz

Prezident Petr Pavel Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu armády jmenoval koncem června. „Mým cílem je budovat moderní a akceschopnou armádu, která bude schopna plnit závazky v rámci NATO a Evropské unie,“ řekl tehdy.
V pátek Hlaváč ve videu oznámil, že si založil oficiální účet na sociální síti. „Jako náčelník Generálního štábu AČR otevírám nový komunikační prostor. Zakládám oficiální kanál, kde budu moci přímo sdílet své priority, rozhodnutí a pohled na to, kam armádu vedu,“ řekl Hlaváč ve videu.
V něm také uvedl, že stejně jako jeho kolegové v Alianci chce komunikovat otevřeně, stručně a profesionálně.
„Je důležité, aby veřejnost rozuměla tomu, co dělám a proč. Budu mluvit o tom, jaké kroky přijímám, jaké výzvy řeším a jaké cíle stanovuji. Chci přiblížit práci velení armády tak, aby byla vidět odpovědnost, kontinuita i směr, který určuji,“ doplnil náčelník generálního štábu armády s tím, že se těší na otevřenou komunikaci směrem k veřejnosti.
Spory Řehky s Černochovou
Jeho předchůdci Karlu Řehkovi oficiální účet na sociální síti X zakázala tehdejší ministryně obrany Jana Černochová. Následně Řehka začal využívat osobní účet na síti.
Média tehdy upozornila, že Řehka chtěl prostřednictvím oficiálního účtu mimo jiné oslovovat vojáky i veřejnost napřímo nebo sdílet svůj osobní pohled. Jenže s tím nesouhlasila Černochová.
Podle jejích tehdejší slov by to bylo „v rozporu se snahou zamezit tříštění a rozmělňování komunikace resortu ministerstva obrany a Armády České republiky“. Šlo o vyhrocení dlouhodobých sporů mezi Řehkou Černochovou.
|
Komunikujte přes oficiální účty, vyzvala Černochová Řehku. Spor prý nemají
Redakce iDNES.cz oslovila současného ministra obrany Jaromíra Zůnu, zda se založením oficiálního účtu Hlaváče souhlasí či jestli ho náčelník generálního štábu armády požádal o svolení. Dosud na dotazy nereagoval.
Rychlý kariérní růst, vadí Zůnovi
Zůna v květnu pro zvolení Hlaváče do čela armády nehlasoval. „Protože disponuji hlubokou institucionální pamětí a kvalifikací pro resort obrany. Postupuji podle dlouhodobě připraveného plánu,“ zdůvodnil to tehdy.
Později uvedl, že mu vadí přílišná rychlost kariérního růstu Hlaváče. Volba náčelníka generálního štábu by se podle Zůny měla řídit kariérním řádem.
|
Řehku v čele armády vystřídá Hlaváč. Zůna řekl, proč pro něj nehlasoval
Náčelník generálního štábu je nejvyšším vojenským představitelem v zemi. Odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil a je hlavním vojenským poradcem ministra obrany i vlády.
Hlaváč působil od srpna 2023 jako první zástupce náčelníka generálního štábu. V armádě slouží od 80. let a během kariéry zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil.
|
30. června 2026