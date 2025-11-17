Oslavy 17. listopaduSledovat další díly na iDNES.tv
„Národní třída nyní spíše připomíná pískot při fotbalovém zápase. Ten míří na Filipa Turka, který reaguje s úsměvem a pískající dav si natáčí na svůj mobil,“ popsal reportér iDNES.cz situaci na Národní třídě. „Bezkonkurečně největší povyk se zatím strhl při příchodu Motoristů,“ potvrdila jeho kolegyně.
Samotný Turek novinářům řekl, že negativní reakce pokládá za součást demokracie a nemá je lidem za zlé. Podivil se ale, že se píská na člověka z antikomunistické rodiny, a naopak se vítají bývalí komunisté. Narážel tím zjevně na dřívější příchod prezidenta Petra Pavla k památníku. Kritici vyčítají prezidentovi předlistopadové angažmá v armádě normalizačního Československa a členství v komunistické straně. Pavel se za to už v minulosti opakovaně omluvil.
„Je to paradox a je to pokrytectví té dnešní doby a té dnešní oslavy,“ uvedl Turek, jemuž případné ministerské angažmá zkomplikovaly údajné někdejší rasistické, sexistické a homofobní výroky na sociálních sítích.
Na ty narážel i transparent s nápisem „Nácek nám nebude krást svátek“, který se v jednu chvíli objevil přímo za Turkem. Od shromážděných se ozvaly i výkřiky „Hovado“ a „Vypadni,“, naopak zazněl i potlesk a skandování „Ať žije Turek!“
„Já si to užívám. Je to krásný svátek demokracie,“ poznamenal Turek, který pak nastínil teorii, že sametová revoluce byla řízená. Za důležitou pokládá ekonomickou transformaci z počátku 90. let pod vedením Václava Klause.
Macinka novinářům řekl, že 17. listopadu není muzejní exponát, ale připomínka toho, že svoboda není samozřejmost a je potřeba ji chránit i před různými ideologiemi. Svoboda je podle Macinky i to, že Motoristé se mohou na Národní třídě potkat se svými příznivci a zároveň slyšet nadávky od odpůrců, a je třeba ji uchovat. Reakce na Národní třídě dal také do souvislosti s podle něj rozjitřenou povolební dobou, kdy řada lidí má pocit, že jejich favorité ve volbách neuspěli.