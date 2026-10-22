„Nenaslouchá ti?“ ptá se video při záběru na pracovníka Vězeňské služby České republiky, který sedí u stolu a naproti němu vězeňkyně. „My budeme,“ odpovídá. Stejná odpověď zaznívá i na otázku „Nehlídá si tě?“. Pozornost je podle vězeňské služby při pracovním poměru zaručena.
Nechybí podle ní ani pomoc při vystupování z auta nebo slib očního kontaktu. „Nedává ti náramky? My budeme.“ Následuje nasazování pout přes mříže.
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Vězeňská služba ve videu pamatuje i na jídelníček nebo vycházky. S vtipem se tak vězeňská služba snaží zaujmout věcmi, které partner či partnerka možná zanedbává. „On možná ne. My budeme,“ shrnuje popisek příspěvku.
Podobný humor návštěvníky překvapí také na náborových webových stránkách. „Vedou k nám dvě cesty, vyber si tu správnou.“ Zájemce hledá do služebního i pracovního poměru.