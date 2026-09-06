V rozhovoru pro iDNES.cz přibližuje, jaké šance má v tomto novém, asertivním prostředí český byznys a proč by české firmy mohly dodávat klavíry do tisíců saúdských škol.
Poslední měsíce stále více dokazují, jak se mění vyjednávací pozice Saúdské Arábie. Vidíme jednání s USA o jaderné dohodě nebo nový bezpečnostní pakt s Tureckem a Pákistánem. Jak se v takto sebevědomém Rijádu dělá česká diplomacie?
Je to velmi dynamické. Zahraniční politika Saúdské Arábie se v současné době dostala z druhé či třetí řady světové diplomacie rovnou na VIP místa. Mají na to kapacity, zdroje, relativně dobře vzdělanou byrokracii a jasný důvod. Jsou nyní v mnoha případech lídrem, vnášejí nové elementy do regionální bezpečnosti a aktivně formují postoje k otázce Palestiny.
Jako ambasáda jsme v počtu vydaných schengenských víz na prvním či druhém místě ze všech českých zastupitelství na světě. Vydáváme zhruba 18 tisíc víz ročně.