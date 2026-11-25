Růst slev předpokládá programové prohlášení vlády. „Navýšení slevy reflektuje veřejný zájem s ohledem zejména na sociální citlivost výše ceny za přepravu u uvedených skupin cestujících, které jsou vzhledem ke svým příjmům nepřiměřeně zatíženy různými druhy výdajů včetně výdajů za cesty veřejnou osobní dopravou,“ napsal premiér ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu.
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Slevy na jízdném pro seniory a studenty se od července zvýší, potvrdil Babiš
Navrhovaný přesun peněz z kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí ministerstvu dopravy na náhrady dopravcům předpokládá podle úpravy navýšení slev na 75 procent od 1. července. „Jedná se o nejbližší termín, ke kterému je možné slevy upravit bez zásadních komplikací,“ napsal Babiš.
Slevy na jízdném pro studenty a seniory ve výši 75 procent zavedla minulá Babišova vláda od září 2018. Kabinet Petra Fialy (ODS), který ji nahradil, rozhodl o vrácení slev na 50 procent od dubna 2022. Loni stát dopravcům na kompenzacích za slevy vyplatil přes pět miliard korun.
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Planetu ODS poslali voliči do černé díry, řekla Schillerová k návrhu rozpočtu
Pro předkládání návrhů na přesuny peněz uvnitř rozpočtu mají poslanci prostor při jeho dnešním druhém čtení. Babiš se z jednacího dne omluvil, k jeho úpravě se tedy patrně bude muset přihlásit jiný poslanec. Základní ukazatele návrhu rozpočtu se schodkem 386 miliard korun Sněmovna schválila už v prvním čtení a nemůže je měnit.