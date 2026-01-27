Na Ukrajině padlo pět Čechů, další se pohřešují a jeden je v zajetí, uvedlo ministerstvo

„Náš zastupitelský úřad v Kyjevě byl na začátku ledna informován ukrajinskými úřady o případu českého občana, který bojoval v ukrajinské armádě a v důsledku bojových akcí je od konce prosince 2025 pohřešován. Ministerstvo zahraničí je ve spojení s rodinou pohřešovaného a poskytuje jí konzulární pomoc,“ sdělil mluvčí Černínského paláce Daniel Drake Drake.
Na některých zahraničních webech se objevily informace o dvou dobrovolnících z Hongkongu, kteří společně s českým vojákem padli 26. prosince při službě v ukrajinské námořní pěchotě v jižním Záporoží. Jejich těla údajně zůstávají v lesích v první linii a není možné je kvůli bezpečnosti vyzvednout.
„K dnešnímu dni eviduje ministerstvo zahraničí pět úmrtí českých občanů kvůli válce na Ukrajině, nejméně šest pohřešovaných a jednoho českého občana v ruském zajetí,“ uvedl dnes Drake. V polovině prosince sdělil, že během války na Ukrajině podle oficiálních údajů ministerstva zahraničí dosud padli čtyři Češi, nejméně pět se jich pohřešuje a jeden je v zajetí. Skutečný počet padlých či pohřešovaných nicméně může být vyšší, dodal tehdy.
Rusko napadlo Ukrajinu v únoru 2022, podle dostupných informací přišel o život první Čech při bojích s ruskou armádou v Donbasu v červnu 2022.