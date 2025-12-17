Na Ukrajině padl další Čech, několik se pohřešuje nebo je v zajetí

Autor: ,
  9:35
Na ukrajinském bojišti padl další Čech. Český rozhlas informoval o dobrovolníkovi z Plzeňska, který odešel z armády, aby mohl bojovat proti ruské agresi. Včera se s ním rozloučila rodina. Podle údajů ministerstva zahraničí dosud padli čtyři Češi, pět se pohřešuje a jeden je v ruském zajetí. Padlých ale může být i více.
Ukrajinské vlajky vlají nad hroby padlých vojáků na hřbitově poblíž vesnice...

Ukrajinské vlajky vlají nad hroby padlých vojáků na hřbitově poblíž vesnice Duliby ve venkovské komunitě, která zaznamenala pokles porodnosti. | foto: Reuters

Martin Krejčí (Taylor), český medik, který zemřel v Ústřední vojenské nemocnici...
Ukrajinští vojáci procházejí kolem poničených budov ve městě Kosťantynivka (8....
Ukrajinští vojáci procházejí kolem poničených budov ve městě Kosťantynivka (8....
Ukrajinští vojáci procházejí kolem poničených budov ve městě Kosťantynivka (8....
29 fotografií

Informoval o tom mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Zdůraznil, že skutečný počet padlých či pohřešovaných může být vyšší. Český rozhlas Radiožurnál ve středu informoval zřejmě posledním padlém dobrovolníkovi z Plzeňska, který na Ukrajině zemřel letos na podzim. V úterý se s ním rozloučila rodina, přátelé a kolegové.

Nedávno zemřelý dobrovolník byl vojákem 44. lehkého mechanizovaného praporu v Jindřichově Hradci. Z armády odešel, aby mohl bojovat za ukrajinskou stranu proti ruské agresi.

Na Ukrajině padl první český legionář. Rusové jej zabili na Donbase

Zda je aktuální případ dobrovolníka z Plzeňska zahrnutý ve statistikách ministerstva zahraničí, nebo nikoliv, není jasné. Drake řekl, že ministerstvo informace prověřuje.

První z Čech položil život na ukrajinském bojišti při bojích proti ruské armádě v Donbasu v červnu 2022. Předloni v březnu padl druhý dobrovolník. O dva měsíce později zemřel zakladatel Projektu Phoenix, český medik Martin Taylor Krejčí, který byl vážně zraněn po zásahu šrapnelem na Donbase a poté převezen do pražské Ústřední vojenské nemocnice.

V bojích na Ukrajině zahynul mladý Čech, padl u Izjumu

Loni v únoru informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovolníka, který bojoval na ukrajinské straně, a to u města Avdijivka. Na konci listopadu padl u Izjumu mladý dobrovolník z Uherského Hradiště.

