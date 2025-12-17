Na Ukrajině padl další Čech, několik se pohřešuje nebo je v zajetí

Informoval o tom mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Zdůraznil, že skutečný počet padlých či pohřešovaných může být vyšší. Český rozhlas Radiožurnál ve středu informoval zřejmě posledním padlém dobrovolníkovi z Plzeňska, který na Ukrajině zemřel letos na podzim. V úterý se s ním rozloučila rodina, přátelé a kolegové.
Nedávno zemřelý dobrovolník byl vojákem 44. lehkého mechanizovaného praporu v Jindřichově Hradci. Z armády odešel, aby mohl bojovat za ukrajinskou stranu proti ruské agresi.
Zda je aktuální případ dobrovolníka z Plzeňska zahrnutý ve statistikách ministerstva zahraničí, nebo nikoliv, není jasné. Drake řekl, že ministerstvo informace prověřuje.
První z Čech položil život na ukrajinském bojišti při bojích proti ruské armádě v Donbasu v červnu 2022. Předloni v březnu padl druhý dobrovolník. O dva měsíce později zemřel zakladatel Projektu Phoenix, český medik Martin Taylor Krejčí, který byl vážně zraněn po zásahu šrapnelem na Donbase a poté převezen do pražské Ústřední vojenské nemocnice.
Loni v únoru informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovolníka, který bojoval na ukrajinské straně, a to u města Avdijivka. Na konci listopadu padl u Izjumu mladý dobrovolník z Uherského Hradiště.