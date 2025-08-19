Na svobodu se v Česku zřejmě brzy dostane více než 500 vězňů

Neplacení výživného nebude podle novely trestního zákoníku trestným činem od počátku příštího roku. „Trest těchto osob nebo jeho do 31. prosince 2025 nevykonaný zbytek se nadále nebude vykonávat. V případě, že půjde o nepodmíněný trest odnětí svobody, budou takové osoby propuštěny,“ sdělilo ČRo ministerstvo spravedlnosti.
Prominutí trestu ale neplatí pro odsouzené, kteří by zanedbáním povinné výživy vystavili své děti nebezpečí nouze.
|
Prošel trestní zákoník i dětský certifikát. Legální budou tři rostliny konopí
Novela trestního zákoníku od počátku příštího roku také zmírňuje pravidla pro pěstování a držení konopí. Také tyto tresty by se tak měly přehodnotit. Bude to ale komplikovanější, protože bude záležet na množství konopí, které odsouzený pěstoval nebo měl u sebe.
Novela, kterou v polovině července podepsal prezident Petr Pavel, má mimo jiné rozšířením možnosti ukládat peněžité tresty vést ke snížení počtu vězňů, recidivy i k rozpočtovým úsporám. Novela vedle dekriminalizace některých činů také dává větší přednost alternativním trestům. Zavádí rovněž výslovnou trestnost propagace komunistického hnutí.
Podle údajů z letošního července bylo v českých věznicích 17 534 odsouzených vězňů. Podle ministerstva spravedlnosti počet vězňů v posledních letech trvale nestoupá.