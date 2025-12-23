Na Štědrý den, od půlnoci do středečních 15:00 bude v platnosti výstraha před novou sněhovou pokrývkou pro oblasti Sušice, Prachatic a Vimperka, od středečních 6:00 do čtvrteční půlnoci pak i před sněhovými jazyky.
„Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování a podobně. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny Horské služby,“ upozornili meteorologové.
|
Vánoce na sněhu? Někde ano, slibují meteorologové a ukázali, kde bude sněžit
Od středeční do čtvrteční půlnoci pak bude platná výstraha před silným větrem pro Hranice, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov a Rýmařov. V nárazech může mít až 70 km/h.
Hrozí možné poškození stromů a lesních porostů a menší škody na budovách, také mohou nastat komplikace v dopravě. Meteorologové vyzývají ke zvýšené opatrnosti venku a při řízení vozidel, na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
Meteorologové na síti X upozornili, že už v úterý dopoledne se na horách a výjimečně i ve středních polohách vyskytuje slabší sněžení. „Pocukrováno“ je aktuálně zejména na Šumavě a v Pošumaví, lokálně ale i jinde v nižších polohách, třeba na Karlovarsku, dodali meteorologové.