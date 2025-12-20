V posledních dnech se teploty přes den i ve vyšších polohách drží nad nulou. Dnes se maximální teploty v Česku zatím dostaly podle informací na webu ČHMÚ až na zhruba deset stupňů Celsia nad nulou a v pátek na skoro 12 stupňů. Kvůli inverznímu počasí navíc v poslední době bylo na horách místy tepleji než v nížinách. To se však podle meteorologů změní.
„Těsně před Štědrým dnem k nám začne proudit od východu chladný, původem arktický vzduch,“ oznámil ČHMÚ. „Inverze se postupně zbavíme, a během Štědrého dne dokonce tu a tam může i zasněžit,“ doplnili pracovníci ústavu.
Výstup z modelu počasí, který ČHMÚ na síti X zveřejnil, dává nejvyšší šanci na sníh o Štědrém dni jihu Čech.
Chladné počasí zřejmě i kolem Silvestra
„Bude ovšem záležet také na tom, jak chladný vzduch se k nám kolem Vánoc nakonec dostane. A s tím bude souviset kromě teplot i hranice sněžení, která minimálně zpočátku Štědrého dne může být i kolem 400 metrů nebo 500 metrů (nadmořské výšky),“ sdělili meteorologové.
Příliv chladného vzduchu kolem Vánoc je ale podle nich jistý.
„Co se týče teplot, ty by se měly držet během Štědrého dne v nejnižších polohách jen lehce kolem nuly, od vyšších poloh a na horách ale bude už mrznout, což bude velká změna oproti aktuálnímu inverznímu počasí,“ doplnili meteorologové. Chladné podle nich zřejmě bude i období kolem Silvestra.