„Ty nejtragičtější příčiny zůstávají stejné. Na prvním místě to byla nepřiměřená rychlost, pak se tam bavíme o nepozornosti a pak tam máme zastoupeno přejetí do protisměru,“ řekl ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď. Nejčastěji pak řidiči podle policie havarovali proto, že se nevěnovali řízení.
Nejpočetnější skupinou obětí byli letos o prázdninách motorkáři. Zemřelo jich 32, tedy téměř třetina z celkového počtu. „Máme tady čím dál více registrovaných motorkářů, je to fenomén doby,“ prohlásil Hodboď. Motocyklisté podle něj někdy dělají i školácké chyby, například nezvládnou motorku.
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Na nejnižší hodnotu od roku 1990 ale letos v letních měsících poklesl počet těžce zraněných, kterých bylo 340. Oproti loňsku se stalo i méně nehod pod vlivem alkoholu. Policisté jich zaznamenali 870.
Nejtragičtějším dnem prázdnin bylo pondělí 27. července, kdy na silnicích zemřelo šest lidí. V srpnu pak bylo ve dvou případech pět obětí. Vždy šlo o sobotu, konkrétně 1. a 22. srpna.
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Srážka auta s autobusem na Chomutovsku za sebou nechala tři mrtvé
Jednou z nejvážnějších prázdninových nehod byla ve středu 19. srpna srážka osobního automobilu a autobusu u obce Pětipsy na Chomutovsku, při které zemřeli tři lidé. Šlo o pasažéry osobního vozidla.