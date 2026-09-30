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Turek na radu ministrů pro životní prostředí EU nepojede. Poprvé vyrazí Červený

Kateřina Vaníčková
Matěj Svěrák
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  12:18
Ministr Igor Červený a poslanec za Motoristy Filip Turek.

Ministr Igor Červený a poslanec za Motoristy Filip Turek. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ministr Igor Červený a poslanec za Motoristy Filip Turek.
Ministr Igor Červený a poslanec za Motoristy Filip Turek.
Ministr Igor Červený a poslanec za Motoristy Filip Turek.
Ministr Igor Červený a poslanec za Motoristy Filip Turek.
20 fotografií
Poslanec za Motoristy Filip Turek nepojede na Radu ministrů pro životní prostředí, která se koná 12. října v Lucemburku. Poprvé na jednání, kde se má také hlasovat, vyrazí ministr životního prostředí Igor Červený. Právě ministr v minulosti uvedl, že pokud se bude jednání v EU týkat spalovacích motorů či Green Dealu, bude tam často jezdit právě Turek. Ten však nyní čelí vyšetřování kvůli dopravní nehodě a dočasně se kvůli ní vzdal funkce zmocněnce pro Green Deal.

„Na říjnovou Radu ministrů životního prostředí pojede ministr životního prostředí Igor Červený,“ potvrdila pro iDNES.cz mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.

Poslanec za Motoristy Turek se poslední rady ministrů EU zúčastnil letos v červnu. Ministra zastoupil také na březnovém jednání. Tehdy se Červený místo Bruselu vydal do Větrného Jeníkova na Vysočině na výbor Zemědělského svazu ČR.

To, že Česko na Radě v minulosti zastupoval Turek, tehdy kritizovala i opozice. „Turek si ani nepřečetl ten projev dopředu,“ řekl už dříve lidovecký exministr životního prostředí Petr Hladík. Narážel na jeho projev v kostrbaté angličtině. „Každý z nás má někdy špatný den,“ hájil tehdy Turka ministr Červený.

„Máme právní posudek“

„Budeme to dělat tak, jak my uznáme za vhodné. Koho budeme delegovat, to je jen naše rozhodnutí. Máme právní posudek, který jasně říká, že Filip Turek může na zasedání Rady unijních ministrů pro životní prostředí jezdit a i jako zmocněnec může hlasovat,“ prohlásil v minulosti Červený.

Jenže jak redakce iDNES.cz dříve informovala, Turek oficiálně hlasovat na Radě stále nemůže.

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Červený v minulosti podotkl, že pokud se bude jednání v Evropské unii týkat spalovacích motorů či Green Dealu, bude tam často jezdit právě Turek, kterého současný ministr považuje za odborníka na tuto problematiku.

Čestný prezident Motoristů po své účasti na Radě sklidil kritiku také kvůli projevu, který přednesl v kostrbaté angličtině. „Každý z nás má někdy špatný den. A Filip sám řekl, že proslov nebyl ideální a byl unavený. Za jeden nepovedený proslov bych nikoho nekádroval,“ hájil ho tehdy ministr.

Svoji pozici dal k dispozici

Turek svůj výkon tehdy omluvil únavou. „Omlouvám se za ‚anglinu‘. Extrémní únava a jsem téměř půl roku mimo bruselské lingvistické velikány,“ napsal v jednom z komentářů na sociální síti Instagram.

Turek se však kvůli dopravní nehodě, která se stala letos v červenci v centru Prahy, vzdal prozatím funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Jeho osobní vůz se tehdy v křižovatce střetl se zdravotnickým vozidlem jedoucím na majáky.

Turek může v Bruselu hlasovat, tvrdí bez posudku resort. Praxe a unijní právo se liší

Svoji pozici dal vládní koalici k dispozici s tím, že ji nebude aktivně vykonávat, dokud policie vyšetřování neuzavře. Současně dodal, že pokud ho policisté označí za viníka nehody, na funkci zmocněnce rezignuje definitivně.

17. března 2026
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