Od 14 hodin se v Praze na Václavském náměstí konalo předvolební shromáždění zástupců hnutí Stačilo! s voliči. Kromě zastánců společné kandidátky komunistů a sociálních demokratů s menšími stranami, se sešlo také několik odpůrců. Vystoupili například předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, šéf hnutí Stačilo! Daniel Sterzik či lídryně SOCDEM Jana Maláčová.
V Praze se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Na dolní straně Václavského náměstí se sešlo několik desítek příznivců, ale i odpůrci. (13. září 2025)

Setkání s voliči hnutí svolalo na 14 hodinu. „Chceme Vám společně povědět, že je potřeba, aby byla levice opět slyšet ve Sněmovně, kde může hájit lepší postavení pro normální lidi,“ lákala k účasti na akci předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová na sociálních sítích.

Na dolní části Václavského náměstí se krátce po 14 hodině sešlo několik desítek lidí, jak příznivců, tak i odpůrců. Několik z nich mělo transparenty s hesly jako: „Rudá svině“ či „Smrt komunismu.“ S proslovem vystoupila také lídryně KSČM Kateřina Konečná, či dvojka kandidátky v Praze Petra Prokšanová.

Jedno z citlivých témat v hnutí je letos kroužkování. Prokšanová byla původně jedničkou Stačilo! v Praze, než ji vystřídala Jana Maláčová. Při jejím proslovu rozvinuli příznivci banner s heslem: „Volíme Petru Prokšanovou“.

Hnutí Stačilo! se v průzkumech dlouhodobě pohybuje nad hranicí pěti procent potřebných pro vstup do Poslanecké sněmovny. Na kandidátce jsou kromě zástupců komunistické KSČM také sociální demokraté ze SOCDEM, či menší uskupení ČSNS, SD-SN a Moravané.

V minulých dnech se řešila žaloba strany Volt, která tvrdila, že hnutí Stačilo! je nepřiznaná koalice. Pro dvoučlenné koalice je hranice pro vstup do Sněmovny zadána na 8 % hlasů, pro vícečlenné je to dokonce 11 %. To je příklad SPOLU, která je přiznanou spoluprací stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Krajský soud v rozhodnutí potvrdil, že je Stačilo! skutečně nepřiznanou koalicí, registraci kandidátní listiny však nezrušil. Stejným způsobem totiž obcházejí zákon také jiné strany (Piráti se Zelenými či SPD s Trikolorou, PRO a Svobodnými, pozn. red). Pro nadcházející volby tak hnutí Stačilo! stačí získat pouze 5 %.

13. září 2025  15:31

