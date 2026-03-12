Na poosmé to vyšlo. Majetkový úřad prodal Národní dům na Vinohradech

  11:08
Pražský Národní dům na Vinohradech se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na osmý pokus podařilo prodat. Zájemce v elektronické aukci, která skončila ve čtvrtek, nabídl za nemovitost na náměstí Míru vyvolávací cenu 399 milionů korun, vyplývá z aukčního webu. Prodej patří mezi nejvýnosnější, které majetkový úřad uskutečnil.
Národní dům na Vinohradech | foto: Jiří KoťátkoMF DNES

Majetkový úřad převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabídl ji úřad k prodeji v aukci. První kolo se uskutečnilo loni v dubnu s vyvolávací cenou 760 milionů korun, ÚZSVM cenu následně postupně snižoval až na současných 399 milionů korun.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

12. března 2026  11:25

