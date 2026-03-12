Na poosmé to vyšlo. Majetkový úřad prodal Národní dům na Vinohradech

Majetkový úřad převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabídl ji úřad k prodeji v aukci. První kolo se uskutečnilo loni v dubnu s vyvolávací cenou 760 milionů korun, ÚZSVM cenu následně postupně snižoval až na současných 399 milionů korun.
Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů
Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...
Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce
O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...
Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky
Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...
Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě
V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...
V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé
Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...
Český lev 2026: kdy a kde sledovat přímý přenos a kde vidět nominované filmy
Slavnostní udílení 33. ročníku výročních cen Český lev se uskuteční v sobotu 14. března 2026. Letošní ročník provází hned několik zásadních změn – tou nejviditelnější je přesun z tradičního Rudolfina...
Hnutí STAN kritizuje, že se vláda odmítá bavit s poslanci o cenách pohonných hmot
Hnutí STAN kritizuje, že se vláda odmítá bavit s poslanci o tom, jak bude reagovat na rostoucí ceny pohonných hmot po útoku USA a Izraele na Írán a krizi na Blízkém východě. „Ptáme se vlády České...
Prazdroj prodal meziročně méně piva. Největší pokles zaznamenal u čepovaného
Plzeňský Prazdroj loni v Česku prodal 7,17 milionu hektolitrů piva, meziročně o dvě procenta méně. Prodeje negativně ovlivnilo především chladné počasí během léta i dlouhodobě klesající spotřeba v...
V Rusku rozdali doživotí za útok na halu u Moskvy. Islamisté předloni zabili 149 lidí
Ruský vojenský soud ve čtvrtek uložil doživotní tresty čtyřem pachatelům teroristického útoku na koncertní sál Crocus City Hall v Krasnogorsku v roce 2024. Doživotí dostalo i jedenáct dalších lidí,...
Pražský Národní dům na Vinohradech se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na osmý pokus podařilo prodat. Zájemce v elektronické aukci, která skončila ve čtvrtek, nabídl za...
Změna zjednoduší odpisy, menší spolky už nebudou muset vést účetnictví
Poslanci podpořili v prvním čtení nový zákon o účetnictví, který má zjednodušit podnikům a podnikatelům odpisy i možnost účtovat ve více funkčních měnách. Návrh také ruší pro malé neziskové...
VIDEO: Tři na jednoho. Parta násilníků si natočila napadení mladíka v lesoparku
Pražští policisté pátrají po skupině mladíků, kteří v lesoparku v Modřanské rokli napadli, zkopali a zfackovali dvaadvacetiletého muže. Útok si natočili na mobil a záběry následně zveřejnili na...
TOP 09 navrhuje zakotvit do ústavy členství Česka v NATO i Evropské unii
TOP 09 navrhne zakotvení členství České republiky v EU a NATO v české ústavě. „Aby bylo jasné, že naše bezpečnostní civilizační ukotvení není předmětem experimentů,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej...
V neděli se počasí prudce změní. Teploty klesnou až o deset stupňů
Studená fronta přinesla ve čtvrtek zejména do Čech ochlazení, ale i tak zůstanou teploty nadprůměrné, někde také zaprší. Zato v neděli se citelně ochladí. Zatímco v sobotu bude až 18 stupňů, v neděli...
VIDEO: USA decimují íránské letectvo, ukázaly bombardování letiště
Ozbrojené síly USA zničily íránské nákladní letadlo a několik dalších letounů při úderech na letiště v Kermánu na jihu Íránu. Informovalo o tom regionální velitelství amerických ozbrojených sil...
Na zanedbaném kole frajeřil jízdou bez držení, srazil chodkyni. Oba vážně zranění
Ve Větřní na Českokrumlovsku se střetli cyklista s chodkyní. Muž jel bez držení na kole, u kterého nefungovala přední brzda a mělo úplně sjeté pneumatiky. Při pádu utrpěl zranění, s nimž ho vrtulník...
Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň
Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...