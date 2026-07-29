Na památky zdarma. Státní hrady a zámky se na dva dny otevřou bez vstupného

„Chceme, aby naše kulturní dědictví bylo co nejdostupnější pro všechny. Úspěch jarního pilotu bezplatných vstupů do státních muzeí a galerií potvrdil, že veřejnost o podobné projekty stojí. Proto nyní stejnou možnost nabízíme také na státních hradech a zámcích,“ uvedl ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).
Ministerstvo zavedlo od dubna v pilotním projektu možnost navštívit první neděli v měsíci zdarma některá státní muzea a galerie, od července ji pak ukončilo, takže poslední volné vstupy mohli lidé využít v červnu. Mluvčí ministerstva Barbora Šťastná tehdy uvedla, že pilotní fázi bude ministerstvo vyhodnocovat.
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Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky se ve dvou stanovených termínech budou vztahovat na základní prohlídkové okruhy a další vybrané návštěvnické trasy podle nabídky jednotlivých památek. Prohlídky se budou konat ve standardním režimu s omezenou kapacitou návštěvnických skupin. NPÚ spustí v nejbližší době rezervační systém, ktreý umožní si rezervovat místo na prohlídce.
Podrobné informace o zapojených památkách, otevírací době, možnostech rezervace i organizaci návštěv zveřejní v nejbližších dnech na svých stránkách NPÚ.
NPÚ spravuje více než sto památkových objektů – hrady, zámky, ale technické památky. Patří mezi ně i nejznámější a nejnavštěvovanější české památky jako hrady Karlštejn, Křivoklát a Bouzov nebo zámky Český Krumlov, Hluboká a Lednice.
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Návštěvnost v pěti největších státních muzeích, která byla 12. dubna rozhodnutím ministerstva kultury otevřená zdarma, se zhruba zdvojnásobila. Lidé mohli bez vstupného zavítat do expozic Národního muzea v Praze, Moravského zemského muzea v Brně, Slezského zemského muzea v Opavě, Národního technického muzea v Praze a Technického muzea v Brně. Největší nárůst byl v opavském Slezském zemském muzeu.
Na začátku dubna byly volně přístupné vybrané galerie zřizované ministerstvem. Úřad tehdy uvedl, že ekonomické dopady výpadku vstupného pro vybrané instituce vyhodnocuje. Cílem je vrátit návštěvnost na úroveň před epidemií covidem-19.