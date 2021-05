Odměny nedostanou všichni zdravotníci. Problém mají ti mimo nemocnice

„Reakce zdravotníků jednoznačně potvrzují, že postup při vyplácení odměn v ambulantním sektoru, který ministerstvo zvolilo, je chybný a vede k tomu, že řada zdravotníků vládou slíbené odměny nedostane,“ napsal prezident ČLK Milan Kubek v dopise adresovaném ministrovi zdravotnictví Petru Arenbergrovi, ale také premiérovi nebo řediteli největší zdravotní pojišťovny VZP.

Komora podle Kubka na tyto problémy upozorňovala už při jednání o odměnách. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje.



Zdravotníkům byly přislíbené odměny až 75 000 korun, zaměstnancům zdravotnických záchranných služeb až 120 000 korun. Nárok ale mají jen lékaři, kteří jsou uvedení jmenovitě v příloze smlouvy zařízení se zdravotní pojišťovnou. Podle komory v nich ale chybí lékaři ještě s nedokončeným vzděláním. Pojišťovny navíc tyto přílohy včas neaktualizují o změny.

Nárok na celou odměnu mají také jen zaměstnanci těch zdravotnických zařízení, která mají smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, jež mají v kraji pojištěnce. Pokud smlouvu s některou pojišťovnou nemá, odměna se mu může o příslušnou část snížit. „Zvolený postup navíc vede k eskalaci napětí mezi provozovateli zdravotnických zařízení a zdravotníky,“ dodal Kubek.

Ministerstvo tento týden informovalo, že v nemocnicích by měli zaměstnanci dostat odměny k dubnové nebo nejpozději za měsíc ke květnové výplatě.

Dostat mohou zdravotníci až 75 000 korun, nezdravotnický personál až 30 000 korun. Konkrétní výše se bude vyměřovat podle úvazku a odpracovaných hodin od loňského října do konce února. Celkem ministerstvo poskytovatelům lůžkové péče poslalo 12,4 miliardy korun.

Zdravotníci v ambulancích dostanou odměny prostřednictvím kompenzační vyhlášky, která vyšla 27. dubna. Na jejím základě zdravotní pojišťovny dají do systému veřejného zdravotního pojištění asi 12,6 miliardy korun navíc, nejvíce bude určeno právě na kompenzace druhé vlny pandemie covidu-19. Kompenzace na tyto odměny by měly být vyplacené na konci května. Podobné částky dostali zdravotníci už za první vlnu epidemie loni na jaře.

Problémové odměny

Odměny mohou získat i zdravotníci v lékárnách. Pro vyplacení nezkrácené částky musí za poslední čtvrtletí loňského roku vykázat alespoň 75 procent produkce v porovnání se stejným obdobím roku 2018. Zdravotní pojišťovny ji vyplatí automaticky.



„Pro lékárny budou finanční prostředky na odměny pro zdravotníky vyplaceny podle dat za rok 2020 uvedených v Národním registru zdravotnických pracovníků podle zákona o zdravotních službách. V případě nesplnění produkční podmínky se výše odměny poměrně krátí. Od každé zdravotní pojišťovny dostane poskytovatel podíl kompenzace, který odpovídá zastoupení dané pojišťovny v kraji poskytovatele. O kompenzace není třeba nikde žádat, zdravotní pojišťovny je vyplatí automaticky,“ uvedla 6. května v tiskovém prohlášení mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová.

Problémy byly v posledních týdnech také u odměn pro záchranáře. U nich se řešila hlavně výše odměn. Exministr Jan Blatný požadoval pro všechny zdravotníky odměnu 75 tisíc korun, vyšší odměny by podle něj nebyly férové.

Odbory poté po Blatném opakovaně žádaly, aby vyšší odměny záchranářům schválil. Vyšší odměny záchranářům potvrdil následně až nástupce Blatného Petr Arenberger.

„Odměny ve výši až 120 tisíc korun byly schválené. Vyhláška je nyní v legislativním procesu. Pokud půjde všechno podle plánu, tak vyhláška vyjde ve sbírce do konce dubna. Do 27. května zdravotní pojišťovny vyplatí peníze. Odměny by se měly projevit v červnové výplatě,“ řekla pro iDNES.cz na konci dubna šéfka odborů Dagmar Žitníková. Záchranáři tak dostanou odměny ve výši 120 tisíc korun.