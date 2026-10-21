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Na Národní půjdu, dotaci jim nedáme. Klempíř o škrtech, volbách i kritice umělců

Petr Kolář
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Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před jednáním vlády (11. květen 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Národní třídu 17. listopadu ministr kultury Oto Klempíř půjde, organizátoři vzpomínkových akcí však letos dotace nedostanou. V rozhovoru pro iDNES.cz hovoří i o kritizovaném výběru nového šéfa Národní galerie či o plánech na osekání peněz pro Státní fond audiovize a totální změny v jeho fungování.

Krátce před naším posledním červencovým rozhovorem vás vypískali lidé na festivalu ve Strážnici. Před pár dny zase na knižním festivalu ve Frankfurtu. Kam se chystáte příště? Abych věděl, kdy se ohlásit…
Politik, na kterého se občas nepíská, není živý politik. Ve Frankfurtu to nebylo pískání strážnické, tam bylo pár výkřiků z publika. Ze tmy a v kolektivu, to se to řve. Když jsem pak chodil veletrhem včetně českého stánku, nikdo si netroufl říct ani popel. Ono se hůř kritizuje, když už nejste v partě.

Spisovatelka Radka Denemarková vás přece kritizovala při svém projevu veřejně před účastníky veletrhu. Za vaši práci i spolupráci s StB. Proč jste se svou minulostí ve Frankfurtu „zabrušoval“ i do cenzury a perzekucí komunistického režimu, mluvil o disidentech?
Protože jsem to chtěl zmínit. Nebyl to projev pro Čechy, ale pro Němce, kteří skutečně pomáhali naší exilové literatuře. Kritika od lidí, jako je paní Denemarková, je postavena na neinformovanosti, manipulaci a lžích. Nedokážu si představit, že by většina těchto lidí zažívala, co já v devatenácti letech. Kombinované výslechy StB s kriminálkou. Půlka z nich by dodnes nosila pleny, o tom jsem přesvědčen. Nedokážou si to představit, jen řvou ze tmy.

Než mě vyhodili z J.A.R., chodívali jsme na Národní třídu oslavit tento památeční den pravidelně, měli jsme výroční koncerty. Ale nikdy by nás ani nenapadlo, abychom na to zkoušeli čerpat nějaké dotace.

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