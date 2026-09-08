Na komunistické demonstraci oblékl triko se symbolem „Z“. Muži hrozí tříleté vězení

Na Malostranské náměstí dorazilo v sobotu zhruba 200 lidí. Mezi řečníky byla také europoslankyně a bývalá předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.
Veřejnost na sociálních sítích však nejvíce zaujal muž se symbolem „Z“, kterého na video zachytil deník Blesk. Policie muže na místě zadržela.
„Následně mu kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie sdělili podezření ze spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Dodal, že případ policie řeší ve zkráceném přípravném řízení, které má trvat čtrnáct dní. Zároveň muži hrozí v případu odsouzení vězení s horní hranicí trestu až tři roky.
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Pavel není můj prezident, prohlásila Konečná na protestu. Kritizovala i vládu
Lidé dorazili v sobotu na Malostranské náměstí vyjádřit nespokojenost s pokračující vládní militarizací Česka, organizací Milion chvilek pro demokracii nebo veřejnoprávními médii. Protestovali taktéž proti prezidentu Petru Pavlovi, o kterém Konečná ve svém projevu prohlásila, že není jejím prezidentem. Akci zorganizovala Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM).