Okamura před jednáním řekl, že neočekává, že by se koalice na rozpočtu dohodla už v pondělí.
Ministryně financí za ANO Alena Schillerová navrhla schodek 389 miliard korun. S takovou navrženou výší nejsou spokojeni politici Motoristů sobě ani SPD a chtějí jeho snížení.
Šéf Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka, mluvil o snížení schodku „alespoň“ o 20 miliard korun, ministryně financí Schillerová ale řekla, že změny jsou možné jen v řádu jednotek miliard.
Ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik uvedl, že návrh státního rozpočtu počítá s tím, že slevy na jízdném ve veřejné dopravě pro seniory a studenty zůstanou ve výši 50 procent. Na jejich zvýšení na 75 procent, s čímž počítá programové prohlášení vlády, totiž není dost peněz.