Pražský hrad opět zdobí tisíce květin. Začíná oblíbená výstava Předjaří

„Předjaří patří mezi návštěvníky k nejoblíbenějším výstavám, vloni Empírovým skleníkem, který otevíráme veřejnosti vždy pouze pro tuto příležitost, prošlo za necelé dva týdny přes dvanáct tisíc lidí,“ popisuje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
Příprava na výstavu začíná už na podzim. Zahradníci květiny vysází do stovek květináčů a rozmístí je do skleníků v zázemí zahrad. A pak začíná tanec, který místní zahradníci pilují již více než dekádu. Cibuloviny putují mezi chladem, teplem, zimním světlem i stínem podle vyladěné choreografie tak, aby bylo kvetení načasované přesně na termín výstavy.
Návštěvníci skleníku se mohou těšit na devětadvacet odrůd tulipánů, šest hyacintů, sedmapadesát drobných a časných cibulovin, čtyřiadvacet narcisů a deset hvězdníků. Celkem je k vidění více než stovka odrůd a přes dva tisíce květin.
Kvetoucí rostliny doplní mladé umění
Jaro symbolizuje podle ředitelky Wolf čas nových začátků a inspirace, proto na výstavě Předjaří dostává prostor i nastupující generace umělců. Kurátor Vít Novák vybral pro letošní rok jedenáct vystavujících, kteří představují pestrou škálu děl. Od obrazů přes zvukovou instalaci až po tapisérii. Umělci se inspirovali knihou Modern Nature britského umělce Dereka Jarmana, ve které autor pojednává mimo jiné o své zahradě na pobřeží.
„Zahradničení a umělecká tvorba mají v této knize mnoho společného. Obojí může být tvrdá řehole. Na to poukazuje například dílo Lucie Králíkové. Připravila tři batohy plné kamení a popela z rozvalin domů v pohraničí. Návštěvníci si břemena mohou nasadit a projít s nimi výstavu. Dojem surové zahrady na břehu moře u jaderné elektrárny vytváří kombinace objektu z kovu tvůrčí dvojice Hanousek a Hájek s kakofonií zvukové instalace Jakuba Honse,“ popisuje kurátor Novák.
Výstava v Empírovém skleníku v Královské zahradě Pražského hradu potrvá do neděle 8. března 2026. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin. Vstupné je 50 korun. S výstavou symbolicky začíná i nová sezona na Pražském hradě. Od soboty se otevře návštěvníkům většina hradních zahrad včetně Jeleního příkopu.