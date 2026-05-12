Po letních teplotách šok. Na horách v Česku může večer napadnout sníh

Autor: ,
  6:23
Ve vyšších polohách v Česku, hlavně na Krušných horách, v úterý může napadnout sníh. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Na Krušných horách by v úterý i přes den mohly teploty spadnout na nulu. V noci na středu může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky.

Studená fronta v úterý přinese podle meteorologů výrazné ochlazení a na hory, výjimečně i níže, také sníh. „Nejvíce sněhu by mělo napadnout hlavně na hřebenech Krušných hor, kde by se mohla sněhová pokrývka k večeru a během noci na středu možná i udržet,“ uvedli pracovníci ČHMÚ. Hlavně řidiči by si tam proto měli dávat pozor.

Vyšší pravděpodobnost, že napadne za celý den až pět centimetrů sněhu, je podle informací ústavu v úterý kromě Krušných hor také na Šumavě. „Samozřejmě drtivá většina z toho odtaje. Sníh se spíše udrží jen přechodně po silnějších přeháňkách,“ doplnili meteorologové.

Maximální denní teploty se v Česku pohybovaly v neděli a pondělí na řadě míst nad 20 stupni Celsia, ale v úterý podle ČHMÚ spadnou na sedm až 12 stupňů. Jen na Moravě by mohlo být mírně tepleji, až 14 stupňů. V dalších dnech budou teploty kolísat. Až v neděli by se mohly vrátit nad 20 stupňů. V noci na středu se teploty propadnou až na minus dva stupně. Po zbytek týdne se pak zřejmě noční teploty většinou udrží nad nulou, ale mohou se vyskytnout přízemní mrazíky.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapySněhová pokrývka - Celková pokrývka, 50° s. š., 16° v. d., 12.05.2026 06:00 (SELČ), © Ventusky.com
Sudeťáci, primitivové i aroganti. Dvořák se Zaorálkem se ostře pohádali v Rozstřelu

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Příměří skončilo, Rusko útočilo drony na Dnipropetrovskou oblast a Kyjev

Sledujeme online
Kyjev v noci čelil ruským dronovým a raketovým útokům, osm lidí bylo zraněno....

Ruské útoky na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast zabily v noci na úterý nejméně jednoho člověka a další čtyři zranily. Útokům po skončení třídenního příměří čelil také Kyjev. Šéf městské vojenské...

12. května 2026  6:43,  aktualizováno  7:30

Spojené arabské emiráty podnikaly útoky na Írán, tvrdí deník. Cílily i na rafinerii

Francouzské stíhačky Rafale na letecké základně az-Zafra v Spojených arabských...

Spojené arabské emiráty (SAE) podnikaly vojenské útoky na Írán, mimo jiné na rafinerii na ostrově Láván. V noci na úterý o tom s odvoláním na své zdroje informoval deník The Wall Street Journal (WSJ).

12. května 2026  7:26

Starmerova popularita prudce klesá. Čelí tlaku spolustraníků, aby rezignoval

Britský premiér Keir Starmer (11. května 2026)

Britský premiér Keir Starmer čelí rostoucímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní Labouristické strany, aby rezignoval. Nejméně 70 labouristických zákonodárců již otevřeně podle BBC vyzvalo...

12. května 2026  7:12

Ústecký spolek provozuje útulek pro kočky bez registrace, vadí úřadům

Ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se v posledních měsících vyostřuje spor mezi úřady a dobrovolnickým spolkem Felisicat, který se stará o opuštěné kočky a snaží se zamezit jejich nekontrolovatelnému množení. Jádrem...

12. května 2026  7:07

Jak vybrat matraci proti pocení: Prodyšnost a mikroklima pro kvalitní spánek

Ve spolupráci
Matrace řady ReSearch italské značky Dorelan.

Možná to znáte: v ložnici máte vyvětráno, peřina je lehká, přesto se uprostřed noci budíte horkem s propoceným pyžamem. Problém často netkví v teplotě vzduchu v místnosti, ale v mikroklimatu, jež...

12. května 2026

Trump vybral velvyslance pro Slovensko. Má jím být kontroverzní senátor

Senátor v zákonodárném sboru státu Pensylvánie Douglas Mastriano.

Prezident USA Donald Trump si jako nového amerického velvyslance na Slovensku zvolil Douglase Mastriana, který je senátorem v zákonodárném sboru státu Pensylvánie, oznámil v noci na úterý Bílý dům....

12. května 2026  6:48

Hantavirus na výletní lodi: pochybení poslalo 12 zdravotníků do karantény

Cestující jsou před nástupem do letadla na Tenerife stříkáni dezinfekčním...

V karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. V noci na úterý o tom informovala agentura AFP s tím,...

12. května 2026  6:40

Děti v bytě nad sebou neuslyšíte. Developer o luxusu v Brně i náročné klientele

Developer Martin Šinogl pod značkou Infinity Estate připravuje v Brně prémiový...

Vysoké ambice si klade u vznikajícího bytového domu Nová Myslivna brněnský developer Martin Šinogl. Uprostřed lesů nad Pisárkami buduje prémiové bydlení s až 170 apartmány a byty, jejichž cena začíná...

12. května 2026  6:19

Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda otevřeli...

Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...

12. května 2026  5:59

Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...

Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním názvem šikmý kostel, prochází obnovou, přičemž jeho střecha radikálně mění barvu. Eternit, který...

12. května 2026  5:50

