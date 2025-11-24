Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Nového sněhu sice není mnoho, na mnoha místech jen kolem 1 – 2 cm, přesto to stačí na komplikace v dopravě, zejména v nížinách,“ uvedli meteorologové.
Policisté zatím hlásí potíže s dopravou zejména ve Zlínském kraji. „Mnohé silnice ve Zlínském kraji jsou v tuto chvíli nesjízdné vlivem ledu a sněhu. V současné době je oboustranně uzavřena i páteřní komunikace vedoucí na Slovensko silnice l/50. Tu nedaleko Bánova blokuje uvízlý kamion,“ napsali na síti X.
„Na Vysočině v noci od západu sněžilo. Silničáři měli v terénu přes 60 sypačů. V okolí Světlé nad Sázavou měly s jízdou v kopci problém kamiony. Jinde jsou podle dispečinku krajské správy a údržby silnic vozovky s opatrností sjízdné. Teplota se postupně zvyšuje, díky čemuž bude účinnější solení silnic,“ informuje ČTK.
Problémy s dopravou hlásí i metropole. Dopravní podnik hlavního města Prahy na svých stránkách uvádí, že spoje na území města budou jezdit nepravidelně. Varuje před možným zpožděním nebo úplným zastavením některých spojů, může dojít i k odklonům.
Zástupce mluvčí pražských Hasičů redakci iDNES.cz sdělil, že aktuálně neevidují zvýšený počet nehod, ale dodal, že nárůst se dá očekávat.
„Veškeré silnice (ve středočeském kraji, pozn. red.) jsou chemicky ošetřené, venku je veškerá technika, sněžení postupuje od západu průběžně po celé oblasti kraje,“ řekl ČTK Petr Tyl z dispečinku krajské správy a údržby silnic (KSÚS). Kvůli nízkým teplotám o víkendu je podle něj účinnost soli trochu pomalejší.
Dopravní komplikace hlásí i Ústí nad Labem. „Vzhledem k silnému spadu sněhu dochází ke zpožděním na všech linkách MHD,“ píše na svém facebookovém profilu Dopravní podnik města.
Sněhová nadílka komplikuje i situaci na českých železnicích. Vlaky nabírají zpoždění a České dráhy evidují nepravidelnosti v dopravě. Provoz na Smíchovském nádraží komplikují nepříznivé povětrnostní vlivy. Informační servis DATEL varuje před sněhem ve výhybkách. Stejné varování platí pro dopravní bod Sadská.
Meteorologové z ČHMÚ rovněž varují před tvorbou ledovky na silnicích. Od pondělních šesti hodin večerních do úterý do rána platí výstraha pro jihovýchodní polovinu Čech.