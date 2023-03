Konec víz Rusům a Bělorusům s dalším občanstvím, navrhuje ministerstvo

Žádosti o oprávnění k pobytu v Česku, které podají na zastupitelském úřadu Rusové či Bělorusové, se považují podle platné právní úpravy za nepřijatelné. To znamená, že se o nich nevede řízení. Nově by se měl zákaz vztahovat i na občany Ruské federace a Běloruska, kteří jsou současně občanem jiného státu.

Současně úřad navrhuje rozšířit výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu Ukrajinců v ČR na zastupitelských úřadech na Ukrajině. Aktuálně výjimka platí pro Ukrajince, kteří žádají o pobytové oprávnění za účelem studia a kterým byla udělena dočasná ochrana v jiné zemi EU, nebo o ni požádali. Podle stávající legislativy byla jiná žádost o oprávnění k pobytu v ČR podaná na zastupitelských úřadech nepřijatelná.

Výjimka by se mohla rozšířit na žádosti za účelem sloučení rodiny, vědeckého výzkumu a studia, dále pak žádosti českých krajanů o trvalý pobyt a rovněž na žádosti o modrou kartu, to znamená pro zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci, uvedl resort v důvodové zprávě.

Posledně zmiňované žádosti můžou podat pouze držitelé dočasné ochrany v jiných zemích EU či ti, kteří o dočasnou ochranu požádali.

Žádosti o pobyt kvůli studiu chce úřad omezit

„Institut dočasné ochrany je a bezpochyby zůstane základním a vhodným nástrojem pro umožnění pobytu cizinců prchajících před válkou na Ukrajině, na druhou stranu se s prodlužující dobou konfliktu jeví jako vhodné umožnit už teď získání jiného pobytového oprávnění v ČR těm cizincům, u nichž lze předpokládat, že v ČR setrvají i po skončení konfliktu,“ uvedlo ministerstvo.

Úřad naopak rozhodl, že zatím nebude obnoven příjem žádostí o pobyt za účelem výdělečné činnosti s výjimkou žádostí o modré karty u těch osob, které již nyní nepobývají na území Ukrajiny. Dále navrhuje žádosti za účelem studia omezit na studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole a studium v rámci stipendijních pobytů na základě platných mezinárodních smluv nebo rozhodnutí české vlády.

Návrh nařízení vlády se předkládá s rozporem s ministerstvem kultury, které žádalo o rozšíření výjimky i na výkon zaměstnání, které je přínosem pro Česko z kulturního hlediska. Česká diplomacie k tomu nepřistoupila, mohlo by to podle ní být v rozporu se směrnicemi EU a zastupitelské úřady by měly problém s výkladem neurčitého pojmu „přínos z kulturního hlediska“, uvádí.

„MZV do budoucna plánuje další rozšiřování okruhu přijímaných žádostí, s ohledem na vývoj bezpečnostní situace na Ukrajině však nelze prozatím tento krok časově blíže určit,“ dodal resort.