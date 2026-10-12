Saúdská Arábie dnes prodloužila uzavření mezinárodního letiště v Rijádu, které o víkendu zasáhly údery jemenských húsíjských povstalců, při nichž zahynulo 14 lidí. Podle agentury Reuters to oznámil saúdskoarabský úřad pro civilní letectví. V neděli bylo na letišti podle analytické firmy Cirium zrušeno 99,7 procenta letů. Húsíové vyslali na Saúdskou Arábii rakety a drony i dnes, podrobnosti útoků úřady zatím neuvedly.
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„Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do příhraničních oblastí s Jemenem a do ostatních oblastí Saúdské Arábie doporučuje cestovat jen ve zcela nezbytných případech,“ uvedla česká diplomacie v upozornění. Pokud se čeští občané v zemi nachází, mají dbát zvýšené opatrnosti a průběžně sledovat aktuální bezpečnostní situaci prostřednictvím místních médií a oficiálních zdrojů.
Českým občanům zaregistrovaným pro Saúdskou Arábii v cestovatelském systému Drozd ministerstvo rozeslalo doporučení necestovat na letiště v Rijádu ani do jeho bezprostředního okolí a řídit se pokyny místních bezpečnostních složek.
Obezřetní ale mají být Češi na všech mezinárodních a vnitrostátních letištích v Saúdské Arábii. „Před odjezdem na letiště prověřte aktuální bezpečnostní situaci a sledujte stav svého letu u příslušné letecké společnosti,“ uvedlo ministerstvo zahraničí ve zprávě v Drozdu. Podle úřadu lze očekávat významná omezení leteckého provozu a navazující komplikace v letecké dopravě i v následujících dnech.
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V případě bezpečnostního incidentu nemají lidé pořizovat ani zveřejňovat fotografie či videozáznamy z místa události a mají bezodkladně následovat pokyny místních úřadů. V nouzi se mohou Češi obrátit v pracovní době na české velvyslanectví v Rijádu nebo kdykoli na nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle +420 222 420 222. Všem cestovatelům ministerstvo doporučuje registraci v systému Drozd.