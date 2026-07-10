Spolu s tím úřad stanovil ještě několik podmínek pro výstavbu, jako například zpracování detailních studií, použití nejúčinnějších a ověřených technologií, minimalizaci záborů zemědělské půdy nebo ochranu živočišných druhů.
Ministerstvo životního prostředí o tom v pátek informovalo v tiskové zprávě. Podle ministerstva omezení zón výrazně snížilo jejich negativní dopady.
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Obaly zkusíme posunout. Igor Červený o KRNAP, ochraně zemědělců i střílení vlků
Akcelerační zóny jsou administrativně vymezené území v Česku, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren.