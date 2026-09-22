Kontaminaci podzemních a povrchových vod proto v tuto chvíli nelze definitivně vyloučit. Uvedlo to v úterý ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě.
V bývalém armádním cvičišti se může vyskytovat nevybuchlá munice. Rozsáhlejší terénní práce proto musí počkat, až bude území zcela bezpečné, sdělilo MŽP.
Česká geologická služba tam provedla prvotní průzkum podzemních vod v roce 2021, kdy vyhodnotila kontaminaci jako nepravděpodobnou. Stav vodních zdrojů je pro občany dotčeného území i bavorskou stranu velmi důležité téma.
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Ministerstvo životního prostředí zasedá kvůli kontaminaci části Šumavy s Bavory
Starostové i zástupci sousedního bavorského okresu Regen se na něj v pondělí dotazovali na setkání s expertním týmem MŽP vedeným náměstkem Pavlem Vlčkem. Všechny strany se dohodly na pravidelné komunikaci, která bude pokračovat i při řešení staré ekologické zátěže.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) 8. září oznámil, že v bývalém vojenském prostoru v Národním parku Šumava je asi tisíc tun kontaminované zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace asi za 192 milionů Kč má trvat do června 2028.
Vojáci minulý týden v oblasti zahájili ženijní a chemický průzkum. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že armáda zajistí izolaci kontaminovaného místa, aby nebezpečné látky dále nepronikaly do půdy. Poté vybere dodavatele, který bude území sanovat a látky zneškodní.
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MŽP na pondělním jednání s obcemi a bavorskou stranou představilo dosavadní odborné poznatky z průzkumných a sanačních prací. Zásadní zjištění přinesl především rok 2023, kdy geofyzikální průzkum odhalil rozsáhlé deponie historických odpadů, letos na tyto poznatky navázal doplňkový geofyzikální průzkum, který rozsah kontaminace upřesnil, uvedlo v úterý MŽP.
Na dalším postupu spolupracuje MŽP s resortem obrany, který v lokalitě zajistí potřebné drenáže a připravuje výběrové řízení na firmu, která odstraní nebezpečné sudy tak, aby byly odvezené ještě letos.
Konkrétní způsob provedení prací bude upřesněn na základě výsledků přípravné fáze, uvedlo v úterý MŽP. Areál nepřetržitě hlídá policie a armáda.
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14. září 2026