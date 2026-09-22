Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Průzkum místa, kde jsou toxické látky, půjde provést až při sanaci, tvrdí MŽP

Autor: ,
  11:40
Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém...

Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru. (16. září 2026) | foto: Petr EretMAFRA

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
28 fotografií
Dosavadní zjištění v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda u Zhůří na Šumavě, kde se našly toxické látky, nepotvrdila kontaminaci podzemních ani povrchových vod, a to ani na lokální, ani na přeshraniční úrovni. Podrobný hydrogeologický průzkum a následný monitoring budou moci odborníci provést až po odstranění rizikového materiálu, tedy při sanačních pracích.

Kontaminaci podzemních a povrchových vod proto v tuto chvíli nelze definitivně vyloučit. Uvedlo to v úterý ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě.

V bývalém armádním cvičišti se může vyskytovat nevybuchlá munice. Rozsáhlejší terénní práce proto musí počkat, až bude území zcela bezpečné, sdělilo MŽP.

Česká geologická služba tam provedla prvotní průzkum podzemních vod v roce 2021, kdy vyhodnotila kontaminaci jako nepravděpodobnou. Stav vodních zdrojů je pro občany dotčeného území i bavorskou stranu velmi důležité téma.

Ministerstvo životního prostředí zasedá kvůli kontaminaci části Šumavy s Bavory

Starostové i zástupci sousedního bavorského okresu Regen se na něj v pondělí dotazovali na setkání s expertním týmem MŽP vedeným náměstkem Pavlem Vlčkem. Všechny strany se dohodly na pravidelné komunikaci, která bude pokračovat i při řešení staré ekologické zátěže.

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) 8. září oznámil, že v bývalém vojenském prostoru v Národním parku Šumava je asi tisíc tun kontaminované zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace asi za 192 milionů Kč má trvat do června 2028.

Vojáci minulý týden v oblasti zahájili ženijní a chemický průzkum. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že armáda zajistí izolaci kontaminovaného místa, aby nebezpečné látky dále nepronikaly do půdy. Poté vybere dodavatele, který bude území sanovat a látky zneškodní.

Situace s kontaminací na Šumavě není havarijní. Sanaci provede armáda, řekl Babiš

MŽP na pondělním jednání s obcemi a bavorskou stranou představilo dosavadní odborné poznatky z průzkumných a sanačních prací. Zásadní zjištění přinesl především rok 2023, kdy geofyzikální průzkum odhalil rozsáhlé deponie historických odpadů, letos na tyto poznatky navázal doplňkový geofyzikální průzkum, který rozsah kontaminace upřesnil, uvedlo v úterý MŽP.

Na dalším postupu spolupracuje MŽP s resortem obrany, který v lokalitě zajistí potřebné drenáže a připravuje výběrové řízení na firmu, která odstraní nebezpečné sudy tak, aby byly odvezené ještě letos.

Konkrétní způsob provedení prací bude upřesněn na základě výsledků přípravné fáze, uvedlo v úterý MŽP. Areál nepřetržitě hlídá policie a armáda.

14. září 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Couvali a zastavili nejpřesněji. Pražští tramvajáci vezou zlato z mistrovství Evropy

Vendula Tmejová a Zdeněk Rychtář vyhráli evropský šampionát tramvajáků konaný...

Pražští tramvajáci jsou nejlepší v Evropě. O víkendu zvítězili v konkurenci dalších 25 týmů na šampionátu ve Varšavě. Soutěžili například v přesnosti zastavení nebo plynulosti jízdy. Klání v polské...

22. září 2026  12:03

Im Winter in die Čechoslovakei! Jak se naše mladá země před sto lety prodávala světu

Plakát staré Prahy na newyorské výstavě. (21. září 2026)

Od naší zpravodajky v USA Hory, lázeňská města, historické památky nebo elegantní lyžaři. Právě takovými výjevy se Československo před sto lety snažilo nalákat turisty. Jaký obraz o sobě tehdy mladá republika vytvářela a co...

22. září 2026  12:02

„Zveřejněte svůj diář.“ Brněnští lídři se do sebe pustili v Superdebatě

Přímý přenos
Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....

21. září 2026  12:08,  aktualizováno  22. 9. 11:50

Ve škole u Izmiru střílel patnáctiletý mladík, zranil jedenáct studentů

Útok před školou v Manise zachytily kamery. Policie zadržela patnáctiletého...

Nejméně jedenáct studentů v úterý utrpělo zranění při střelbě u střední školy na západě Turecka. Dva z nich jsou v kritickém stavu. Střelec byl zadržen, uvedl úřad místního guvernéra. Motiv útoku...

22. září 2026  11:48

Průzkum místa, kde jsou toxické látky, půjde provést až při sanaci, tvrdí MŽP

Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém...

Dosavadní zjištění v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda u Zhůří na Šumavě, kde se našly toxické látky, nepotvrdila kontaminaci podzemních ani povrchových vod, a to ani na lokální, ani na...

22. září 2026  11:40

Poslanci poprvé jednají podle nových pravidel, omezila řečníky na půl hodiny

Přímý přenos
Poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) ve Sněmovně upozorňuje na rostoucí úrokové sazby...

Už žádné mnohahodinové projevy, jako když Tomio Okamura v minulém volebním období blokoval jednání Sněmovny téměř jedenáct hodin. Poslanci poprvé jednají podle nových pravidel, která omezí dlouhé...

22. září 2026  5:30,  aktualizováno  11:38

Třináct lidí viní z převážení běženců do Německa, soud sháněl větší jednací síň

U Okresního soudu v Litoměřicích začalo hlavní líčení v rozsáhlém případu...

U Okresního soudu v Litoměřicích začalo hlavní líčení v rozsáhlém případu převozu migrantů z Asie přes Českou republiku do Německa. Obžalovaných je třináct, z toho sedm Vietnamců a zbytek Čechů....

22. září 2026  11:36

Část Evropy čekají tropy. Léto se nevzdává a zamíří i do Česka

Francie se potýká s vlnou veder. Lidé se koupou i ve fontánách u Eiffelovy věže...

Přestože astronomickému létu zbývá poslední den, v Evropě to na jeho konec nevypadá. Na jihozápadě opět udeří vedra s teplotami nad 35 stupňů. Česko a okolní země procházejí chladnějším týdnem s...

22. září 2026  11:27

Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo některé citlivé údaje

Budova ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti z veřejně dostupné testovací verze obchodního rejstříku omylem zpřístupnilo rodná čísla osob, které figurují ve společnostech či v zapsaných spolcích, či některé neveřejné...

22. září 2026  11:25

Poláci zadrželi mladíka, který chystal teroristický útok. Měl připravené zbraně i výbušniny

ilustrační snímek

Polská kontrarozvědka (ABW) zadržela 17letého mladíka, který podle ní pod vlivem krajně pravicové ideologie připravoval velký teroristický útok. Informoval o tom Jacek Dobrzyński, mluvčí ministra...

22. září 2026  11:22

Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v Akademii věd

ilustrační snímek

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v sídle Akademie věd ČR na pražské Národní třídě. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš...

22. září 2026  10:54,  aktualizováno  11:21

Chceme taky vaše hlasy. Menší hnutí v Brně tlačí stadion, nové nádraží i obří slevy

Do komunálních voleb v Brně jde několik nováčků i z minula neúspěšných uskupení.

Nejen tradiční strany, které dnes mají své politické kluby v městském zastupitelstvu, ale i ty neúspěšné z minula či zcela nová uskupení se chtějí v nadcházejících komunálních volbách poprat o hlasy...

22. září 2026  11:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde