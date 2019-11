Nerealistické, odbylo Česko plán regulace olova. Komise EU připraví nový

„Evropská komise tentokrát navrhla, aby vznikla čtyřistametrová pásma v okolí mokřadů, kde by nikdo nemohl nejenom střílet olověnými broky, ale ani je mít v držení. Současně navrhla, aby se zákaz střelby olovem týkal veškerých vodních ploch, tedy i řek, potoků či struh všude v krajině,“ sdělila mluvčí Ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.



Pokud by státy měly s vymezením takových zón problém, mohly by olovo zakázat na celostátní úrovni. Jednalo by se například o případy, kdy by taková území přesáhla více než dvacet procent území státu.



„Celý návrh Komise by de facto znamenal plošný zákaz použití olova v krajině, byť Evropská komise na včerejším (úterním) jednání zdůraznila, že by se návrh nedotkl sportovních střelců, pokud by nestříleli v mokřadech, ani bezpečnostních složek,“ doplnila Roubíčková.



Na diskuzi k návrhu proti němu vystoupili zástupci řady členských států včetně českého zástupce. EK proto do února 2020 předloží upravený návrh.

„Dlouhodobě jsme proti plošnému zákazu použití olova v krajině, byť jsme si vědomi, že vnos olova do životního prostředí a problémy a rizika s tím spojené je nutné co nejdříve vyřešit na celoevropské úrovni,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).



Podle ministra musí EK přijít s takovými návrhy, které budou nejen efektivní pro životní prostředí a pro ochranu vodních ptáků i dalších živočichů, kteří s broky v mokřadech přijdou do styku, ale rovněž s návrhy, které se dají v praxi aplikovat a kontrolovat.

Ministerstvo se podle tiskové zprávy v nejbližších týdnech znovu sejde se zástupci myslivců a střelců, aby s nimi úterní diskuzi s EK probralo.