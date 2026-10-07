Většina z nich přilétá ze severní Evropy. Ministerstvo o tom ve středu informovalo v tiskové zprávě. Kormorán velký je podle MŽP v Česku především zimujícím druhem. Dlouhodobě jich v zemi hnízdí kolem 350 párů, ale v zimních měsících se jejich počet podle úřadu významně zvyšuje.
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Právě v zimním období způsobují kormoráni podle ministerstva největší škody. Kormorán velký je výhradně rybožravý predátor, takže loví zejména snadno dostupnou potravu v rybnících, regulovaných úsecích řek nebo v okolí jezů, kde ryby nemají dostatek úkrytu. Škody se pak podle resortu netýkají pouze hospodářsky chovaných ryb, protože kormoráni mohou zasahovat také do populací volně žijících druhů, zejména těch, jejichž stavy jsou oslabené. Týká se to například lipana podhorního.
„Už v květnu jsme vyzvali Evropskou komisi k zajištění koordinovaného přístupu kvůli dopadům rostoucí populace kormorána velkého v Evropě. Nyní jsem oslovil přímo sousední státy, Německo a Polsko, s žádostí o přijetí aktivních opatření k regulaci zdrojových populací kormoránů v oblasti na pobřeží Severního a Baltského moře. Kormoráni působí většinu škod, když k nám zalétají během tahu a v zimním období,“ uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Vzhledem k tomu, že Evropská komise podle ministerstva nezareagovala dostatečně rychle, rozhodl se Červený oslovit přímo zmíněné státy.
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Populace kormorána velkého v Evropě po poklesu ve 20. století podle resortu za poslední dekády začala opět významně narůstat. Aktuálně čítá více než půl milionu párů, podle některých odhadů až dva miliony jedinců.
Kormorán velký byl v České republice v roce 2013 vyřazen ze seznamu zvláště chráněných druhů. Na místech, kde způsobuje nejvýznamnější škody, například na jižní Moravě či v jihočeských rybničních oblastech, je povolen jeho plošný lov.